جشن بزرگ فرشتگان و فرزندان معنوي در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سياسي اجتماعي فرماندار شهرستان گناوه بعدازظهر دوشنبه در اين جشن بزرگ اظهار داشت: يكي از بركات نظام مقدس جمهوري اسلامي خدمت به قشر محروم و به ويژه ايتام بزرگوار است.

ضرغام مرداني گفت: كميته امداد امام خميني (ره) نقش ارزنده و بسيار تاثيرگذاري در كاهش سطح فقر در جامعه و محروميت زدايي از اقشار ضعيف و كم درآمد ايفا كرده است.

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گناوه نيز در اين جشن اظهار داشت: كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان گناوه به 250 نفر يتيم زير 18 سال در قالب طرح اكرام ايتام را زير پوشش دارد.

اكبر عليپور گفت: اين نهاد به هر نفر از آنها در سال گذشته يك ميليون و 550 هزار تومان توسط 800 حامي كمك كرده است.

وي بيان داشت: به ايتام ارجمند زير پوشش اين نهاد در طول سال خدمات مختلف فرهنگي، آموزشي، درماني و ... ارائه مي دهد.

جهانگير اژدري از مجريان و بازيگران مطرح تئاتر، سينما و تلويزيون و نوذر رادمنش ديگر بازيگر طنزپرداز مطرح استان بوشهر در اين جشن بزرگ چندين تله تئاتر طنز براي ايتام اجرا كردند.

مجري و بازيگر مطرح تئاتر، سينما و تلويزيون استان بوشهر در اين جشن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجراي تئاتر طنز و نشاندن لبخند براي لبهاي ايتامي كه عزيزان خود را از دست داده اند، بسيار كار سختي بود كه خوشحالم توانستم براي لحظاتي لبخند را بر لبهاي اين ايتام عزيز بنشانم.

جهانگير اژدري گفت: ايتام يكي از مظلوم ترين اقشار هر جامعه محسوب مي شوند و تكريم آنها براي همه افراد جامعه و به ويژه هنرمندان ضروري است.

نوذر رادمنش از بازيگران طنزپرداز مطرح استان بوشهر نيز در اين جشن به خبرنگار مهر گفت: امروز يك روز بزرگ در زندگي من بود و اجرا براي ايتام شهرم را افتخاري براي خود دانسته و تمام تلاشم را به كار بردم تا بتوانم اجرايي زيبا براي اين عزيزان داشته باشم.

گفتني است كه در اين جشن مسابقات مختلف فرهنگي توسط مجري آن براي ايتام برگزار شده و با توزيع هدايايي از ايتام تجليل شد.