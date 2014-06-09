پول سرگردان بانوان اردبیل در چرخه تولید سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی بعد از ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه عطر هنر ویژه توانمندیهای بانوان جوان اردبیل اضافه کرد: در حال حاضر سرمایه های سرگردان در خانواده ها بسیار زیاد است و در اکثر مواقع این سرمایه ها به سمت غیر تولید سوق می یابد که ارزشی ندارد.

وی با بیان اینکه خرید طلا و یا خریدهای بی مورد نتیجه ای در زمینه توسعه اقتصادی و تولید ثروت در جامعه ندارد، تصریح کرد: با ایجاد شرکت سرمایه گذاری بانوان استان برای اولین بار، می توان این سرمایه ها را در جهت ایجاد اشتغال، تسریع در چرخه تولید و توسعه اقتصادی استفاده کرد.

مدیر کل بانوان و خانواده استانداری اردبیل با تاکید بر اینکه زنان آذری در زمینه پس انداز و اقتصادی شم و توان بالایی دارند، ادامه داد: تجربه و تاریخ نشان داده که بانوان نقش عمده ای در اقتصاد و توسعه سرمایه گذاری داشته اند و باید از این ویژگی بهره گرفت.

وی دستیابی به توسعه وافعی و پایدار را در گرو توجه به قشر بانوان به عنوان 50 درصد جمعیت دانست و متذکر شد: اگر زنان را تصمیم ساز و تصمیم گیر ندانیم و این قشر را صرفا مصرف کننده تصور کنیم نمی توانیم برنامه های توسعه ای را اجرا کنیم.

موسوی فعالیت فردی، خانواده و تعالی اجتماعی را سه محور در توسعه برنامه های بانوان برشمرد و عنوان کرد: حضور بانوان را هم اکنون در تمامی عرصه ها شاهد هستیم، 60 درصد ورودی و خروجی دانشگاه ها هم اکنون زنان متخصص و توانمندی هستند که باید از این ظرفیت بهره مند شد.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت در ارتقاء شاخص های توسعه ای بانوان بیان داشت: امروز مسئولان کشوری و استانی از برنامه های اجرایی در حوزه بانوان حمایت مطلوبی دارند، این توجهات بویژه از سوی نهادهایی نظیر شهرداری و سازمان فرهنگی ورزشی بیش از پیش تجلی یافته است.

این مسئول همچنین از راه اندازی بازارچه های اختصاصی بانوان در تمام شهرستان ها و با نظارت فرمانداران خبر داد و افزود: پنجشنبه بازار زنان اردبیل نیز از اول تیرماه جاری تحت عنوان بازارچه های عرضه تولیدات بانوان با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در پارک بانوان آغاز بکار خواهد کرد.

نمایشگاه عطر هنر ویژه عرضه تولیدات صنایع دستی بانوان اردبیل همزمان با ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان در فرهنگسرای فجر اردبیل واقع در حاشیه شهر اردبیل راه اندازی شده است.