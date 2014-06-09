دستگاه قضایی قصور در سیل مازندران را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای دقایقی قبل در بدو ورود به فرودگاه دشت ناز ساری در گفتگو با خبرنگاران افزود: بررسی علل و عواملی که سبب وقوع سیل شد از جمله اهداف این سفر است.

وی با بیان اینکه سیل یک امری طبیعی است، عنوان کرد: باید بررسی شود آیا می توان اقداماتی انجام داد تا از بروز سیل جلوگیری شود یا خیر.

اژه ای با اشاره به اینکه باران یک نعمت الهی است، تصریح کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود که این نعمت الهی تبدیل به نقمت نشود.

وی ابراز همدردی با مردم منطقه که در اثر بروز سیل دچار خسارت شدند را از جمله اهداف این سفر اعلام کرد و گفت: همچنین علل و عواملی که باعث بروز این خسارت شده در این سفر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قوه قضائیه تا آنجایی که بتواند به مسئولین استانی و مردم کمک خواهد کرد تا این حادثه دوباره تکرار نشود و امید است بتوانیم مسائل و اقداماتی داشته باشیم تا از بروز این گونه حوادث جلوگیری شود.

اژه ای با اشاره به تشکیل ستاد بحران در مازندران یادآور شد: در نشستی که با مسئولان استان مازندران خواهیم داشت نقطه نظرات مسئولان درباره این حادثه پیگیری خواهد شد و از وزارتخانه های ذیربط نیز پیگیری لازم به عمل می آید.

حجت الاسلام اژه ای بازدید میدانی از مناطق سیل زده را در بررسی دقیق موضوعات موثر دانست و گفت: در این سفر عوامل مختلف بروز سیل بررسی می شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا جنجال تراشی و تخریب مناطق طبیعی در بالادست از عوامل بروز این حادثه بوده عنوان کرد: در این نشست به این موضوع نیز رسیدگی خواهد شد تا از وقوع دوباره این گونه حوادث جلوگیری شود.

به گفته مهر سیل هفته گذشته شرق مازندران حدود 92 میلیارد تومان در این استان خسارت بر جای گذاشت.