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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۵۹

استاندار هرمزگان:

فرماندار جدید رودان بدون توجه به جناح بندی ها برنامه های دولت را اجرایی کند

فرماندار جدید رودان بدون توجه به جناح بندی ها برنامه های دولت را اجرایی کند

رودان - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: از فرماندار جدید شهرستان رودان انتظار داریم بدون توجه به جناح بندی ها، برنامه های دولت تدبیر و امید را براساس اعتدال و عقلانیت اجرایی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر دوشنبه در آئین تکریم از فرماندار سابق و معارفه سرپرست جدید فرمانداری شهرستان رودان، عنوان کرد: فرماندار جدید رودان باید ضمن توجه و رسیدگی به دغدغه های مردم این شهرستان، با تعامل و همکاری با امام جمعه و نماینده مردم در مجلس و سایر مسئولان در راستای رفع مشکلات مردم تلاش کند.

وی ادامه داد: از فرماندار جدید شهرستان رودان انتظار داریم بدون توجه به جناح بندی ها، برنامه های دولت تدبیر و امید را براساس اعتدال و عقلانیت اجرایی کند.

استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت ها و مشکلات شهرستان رودان، افزود: بنده به همراه مشاورانم و همچنین مدیران استان بنا را براین گذاشته ایم تا خدمت رسانی به مردم رودان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

جادری همچنین از تلاش ها و پیگیری های عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس قدردانی کرد و بیان داشت: بودجه عمرانی استان هرمزگان در سال جاری 230 میلیارد تومان است که با توجه به حضور نماینده شرق هرمزگان در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پیگیری و تعامل بیشتر امیدواریم بتوانیم بودجه های بیشتری را برای استان جذب کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه شرق هرمزگان محور توسعه استان خواهد بود، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید برنامه های ویژه ای برای توسعه شرق هرمزگان دارد که در این راستا تلاش می کنیم تا ظرفیت ها و استعدادهای شهرستان رودان نیز شکوفا شود.

در این مراسم حجت الاسلام سید مهدی تاجزاد امام جمعه رودان نیز عنوان کرد: برای رفع محرومیت ها و مشکلات باید توجه ویژه ای به شهرستان رودان شود.

وی ادامه داد: فرماندار جدید رودان باید با مدیران و مسئولان تعامل داشته و در جهت رفع مشکلات و خدمت به مردم حرکت کند.

امام جمعه رودان با بیان اینکه رمز موفقیت ملت ایران پیروی از ولایت فقیه است، افزود: برای پیشرفت باید با دوری از اختلافات و با همدلی کار کنیم.

در پایان این مراسم احمد محمودی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری رودان معرفی و از زحمات غلامرضا نظرنژاد فرماندار سابق این شهرستان تقدیر شد.

کد مطلب 2308115

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