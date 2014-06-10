فرماندار جدید رودان بدون توجه به جناح بندی ها برنامه های دولت را اجرایی کند

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر دوشنبه در آئین تکریم از فرماندار سابق و معارفه سرپرست جدید فرمانداری شهرستان رودان، عنوان کرد: فرماندار جدید رودان باید ضمن توجه و رسیدگی به دغدغه های مردم این شهرستان، با تعامل و همکاری با امام جمعه و نماینده مردم در مجلس و سایر مسئولان در راستای رفع مشکلات مردم تلاش کند.

وی ادامه داد: از فرماندار جدید شهرستان رودان انتظار داریم بدون توجه به جناح بندی ها، برنامه های دولت تدبیر و امید را براساس اعتدال و عقلانیت اجرایی کند.

استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت ها و مشکلات شهرستان رودان، افزود: بنده به همراه مشاورانم و همچنین مدیران استان بنا را براین گذاشته ایم تا خدمت رسانی به مردم رودان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

جادری همچنین از تلاش ها و پیگیری های عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس قدردانی کرد و بیان داشت: بودجه عمرانی استان هرمزگان در سال جاری 230 میلیارد تومان است که با توجه به حضور نماینده شرق هرمزگان در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پیگیری و تعامل بیشتر امیدواریم بتوانیم بودجه های بیشتری را برای استان جذب کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه شرق هرمزگان محور توسعه استان خواهد بود، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید برنامه های ویژه ای برای توسعه شرق هرمزگان دارد که در این راستا تلاش می کنیم تا ظرفیت ها و استعدادهای شهرستان رودان نیز شکوفا شود.

در این مراسم حجت الاسلام سید مهدی تاجزاد امام جمعه رودان نیز عنوان کرد: برای رفع محرومیت ها و مشکلات باید توجه ویژه ای به شهرستان رودان شود.

وی ادامه داد: فرماندار جدید رودان باید با مدیران و مسئولان تعامل داشته و در جهت رفع مشکلات و خدمت به مردم حرکت کند.

امام جمعه رودان با بیان اینکه رمز موفقیت ملت ایران پیروی از ولایت فقیه است، افزود: برای پیشرفت باید با دوری از اختلافات و با همدلی کار کنیم.

در پایان این مراسم احمد محمودی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری رودان معرفی و از زحمات غلامرضا نظرنژاد فرماندار سابق این شهرستان تقدیر شد.