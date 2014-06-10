امور جوانان پاشنه آشیل وزارت ورزش/ سطح ورزش کرمان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم عصر سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان کرمان گفت: بعضی مواقع بر خلاف میل و علاقه مجبور به تغییر و تحول می شویم و با توجه به اعلام بازنشستگی فولادی مجبور به انتخاب مدیرکل جدید شدیم.

خادم در ادامه به بیان انتظارات وزارتخانه از اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان پرداخت و افزود: ما از مدیرکل جدید و در مجموع از تمامی دست اندرکاران ورزش انتظاراتی داریم که یکی از مهمترین آنها تعامل با دستگاه های فعال در استان نظیر استانداری، شهرداری‌ها، شوراهای شهر و نمایندگان مجلس است.

امیر رضا خادم الویت در ارزیابی مدیران ورزشی استان ها را میزان تعامل مدیران با دستگاه‌های فعال دانست و ادامه داد: نکته دیگر در ارتباط با این تعامل فراهم کردن اعتبارات لازم برای پیش برد ورزش استان است.

افزایش بودجه وزارت ورزش و جوانان

معاون حقوقی پارلمانی وزیر ورزش اذعان داشت: با رایزنی‌هایی که در مجلس شورای اسلامی داشتیم موفق شدیم بودجه وزارتخانه را 20 درصد افزایش دهیم و بودجه از مبلغ 500 میلیارد تومان به حدود هزار و 300 میلیارد تومان برسانیم.

وی افزود: هدفمان این است عمده افزایش این بودجه را در استان‌ها هزینه کنیم و در اینجا همت مدیرکل و مسولان استان را می‌طلبد که بودجه مناسبی برای ورزش و امور جوانان با تعامل لازم بدست آورند.

معاون وزیر ورزش ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را از دیگر توقعات وزارتخانه از استان‌ها دانست و افزود: باید شرایط را برای حضور سرمایه گذاران مهیا کرده تا بتوانیم کمبود بودجه در ورزش را از طریق بخش خصوصی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در جامعه ما هنگامی شخصی قصد سرمایه گذاری در ورزش را دارد، سریعا برای وی ایجاد حاشیه می کنیم و او را بدنام جلوه می دهیم و کاری می کنیم که کمتر سرمایه گذاری به این حوزه وارد شود.

امیر رضا خادم در توصیه به محمودی نیا مدیرکل جدید اداره ورزش و جوانان استان کرمان گفت: سرمایه گذاران را محترم بشمارید و آنها ترغیب کنید تا در ورزش سرمایه گذاری کنند حتی به قیمت آن که پشت سرتان حرف در بیاورند.

مجبوریم امور جوانان را ساماندهی کنیم

خادم، پاشنه آشیل وزارت ورزش و جوانان را، امور جوانان این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: کاری از دستمان برای برآورده کردن نیازهای اساسی جوانان بر نمی‌آید اما براساس قانون مجبوریم کارهایی انجام دهیم که بدون شک خواسته های جوانان را برطرف نمی‌کند.

وی ادامه داد: اگر مدیران نمی توانند نیازهای اساسی جوانان مانند اشتغال، مسکن را تامین کنند، می‌توانند با ایجاد فضاهایی مانند سمن‌ها و گروه‌های مردم نهاد جوانان را دور هم جمع کرده و بر کار آنها نظارت داشته باشند تا بهترین عملکرد را مورد تقدیر قرار دهند.

لزوم توجه ویژه به ورزش بانوان

خادم به امور بانوان هم اشاره کرد و افزود: نیمی از جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند و در حوزه دانشگاه شاهد حضور بیشتر دختران نسبت به پسران هستیم و همین موضوع باعث می شود به بانوان توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد توجه به بانوان نباید در حد شعار باشد و باید با فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب شاهد حضور پررنگ تر بانوان در جامعه و به خصوص امر ورزش باشیم.

امیررضا خادم با اشاره به اینکه ورزش امری فراگیر است، گفت: نباید هیچ گونه کشش سیاسی در حوزه ورزش وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم، دولت اعتدال است و باید بر اساس شعار دولت در امر ورزش و جوانان پیش برویم و توجه به شایستگی‌ها را در الویت قرار دهیم و اگر این امر محقق شود، گام بلندی در ورزش استان کرمان خواهیم برداشت.

خادم در پایان افزود: سطح ورزش استان کرمان در جایگاه خوبی قرار ندارد و باید شاهد پیشرفت بهتر ورزش در حد و اندازه نام کرمان باشیم.