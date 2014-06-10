سیدمجتبی قاسمی در گفتگو با مهر گفت: در راستای اجرای سیاستهای دولت یازدهم، افزایش بعد نظارتی، بازرسی های هوشمند و پربازده در محورهای خاص و ارتقای فرآیند استفاده از ابزارهای نوین، رویکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری است و بر این اساس، امسال تنها شاهد برخوردهای تعزیری با بنگاههای اقتصادی متخلف نخواهیم بود بلکه تلاش خواهد شد با اقدامات پیشگیرانه، فضای بروز تخلفات تعزیری از بین برود.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس به منظور اثربخش تر بودن عملیات نظارت و بازرسی در سال جاری، تلاش می شود تا حسگرهای بازار تقویت شده و در بعد نظارتی، سمت و سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استقرار و تقویت حسگرهای بازار خواهد بود.

وی تصریح کرد: با تقویت حسگرهای الکترونیک برای دریافت، جمع آوری، تحلیل و انعکاس به موقع اطلاعات از مجاری مختلف، شامل تامین، تولید و واردات و نیز توزیع در شبکه های مختلف، سازمان حمایت طرحهایی را برای استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت نظارت پیشگیرانه در جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی در دست اقدام دارد.

به گفته قاسمی، با استفاده از این ابزارها و فناوری های نوین و کارآمد، انتقال سریع و بهنگام اطلاعات صورت گرفته و تحلیل و کارشناسی مستمر وضعیت عرضه و قیمت کالا و خدمات برای انعکاس به مراجع ذیربط به منظور تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها امکان پذیر می شود.

وی اظهار داشت: توجه ویژه به بازرسی های هوشمند و برخورد با تخلفات در راستای ایجاد امنیت اقتصادی کشور موجب شد تا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با هدف کاهش و جلوگیری از خطای نیروی انسانی در کنترل و ثبت اطلاعات عملیات بازرسی، نسبت به برنامه ریزی و استقرار طرح استفاده از ابزارهای نوین بازرسی و به کارگیری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم های کنترلی در سال جاری اقدام کند.