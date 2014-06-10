100زوج جوان در قزوین راهی خانه بخت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ‌الله صفری دوشنبه شب در مراسم جشن ازدواج و پیوند آسمانی 100 زوج جوان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین که در حسینیه امامزاده حسین(ع) برگزار شد اظهارداشت: از سال 70 کمیته امداد ترویج ازدواج آسان را در محور برنامه های خود قرار داده و کمک های مادی و معنوی خود را به زوج های تحت حمایت خود ارائه کرده است.

وی ادامه داد: در سال 92 کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یک هزار و 466 مورد کمک هزینه ازدواج به ارزش 14میلیارد و 666 میلیون ریال به زوج های جوان اهداء کرد و همچنین از سال 81 تا پایان سال 92 مجموع موارد تحت پوشش گرفته این اداره در زمینه ازدواج 24 هزار و 466 مورد بود که ارزش مادی آن بالغ بر100 میلیارد و 667 میلیون ریال است.

این مسئول افزود: هدف از ارائه این کمکها آسان کردن امر ازدواج و ترویج ازدواج آسان و کم هزینه است تا جوانان با استفاده از این فرهنگ حسنه بتوانند گام بلندی در جهت تقویت کانون خانواده و رسیدن به سبک زندگی اسلامی بردارند.

صفری در خصوص اهمیت ازدواج در اسلام گفت: در نظر اسلام خانواده زیباترین و عالی ترین بنیاد اجتماعی است و نقش مهمی در سعادت بشری دارد و خانواده ای که از ابتدا به شکل گیری پابه های آن و پیوند آن با معارف دینی و الهی توجه کند قطعا زمینه ساز خوشبختی بشر است و اگر خانواده ای از این مسیر دور شود از سعادت دور می شود.

وی در ادامه اظهارداشت: زن و شوهر از ابتدای زندگی بایکدیگر پیوند مقدسی می بندند تا مایه آرامش و مودت هم باشند و یکدیگر را در سختی و خوشحالی همراهی کنند از این لحاظ خانواده در اسلام محبوبترین نهاد است.

در ادامه این مراسم حجت اسلام محمد صادق درگاهی، استاد حوزه و دانشگاه اظهارداشت: دشمن امروز با بهره گیری از مکاتبی همچون اومانیسم و فمینیسم تلاش می کند با حیله های مختلف به کانون خانواده آسیب بزند و آن را سست کند.

وی افزود:این تلاشها در غرب موثر بوده و امروزه شاهدیم که در غرب دیگر نهادی به نام خانواده وجود ندارد و دولتها حاضرند برای افرادی که بخواهند تشکیل خانواده بدهند هزینه های گزافی پرداخت کنند.

درگاهی تصریح کرد: در اسلام خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار است و از نظر خداوند خانواده مایه آرامش انسان است و آن را جامعه کوچکی می داند که اعضای آن در مسیر تکمیل و تعالی یکدیگر گام برمی دارند.

این استاد حوزه و دانشگاه در خصوص آثار ازدواج گفت: ازدواج برکات فراوانی دارد که یکی از این ویژگی ها آرامش زوجین است، نظام خلقت انسان به گونه ای است که احتیاج دارد تا با قرار گرفتن در کنار زوجش کسب آرامش کند و تکیه گاهی برای ادامه زندگی بیابد و ازدواج شیوه ای منطقی برای دست یابی به این آرامش است.

وی ادامه داد: اثر دیگر ازدواج حفظ کرامت انسانی است، مسیحیت در غرب به دنبال سرکوب خواسته های طبیعی انسان بود و تشکیل ازدواج و نهاد خانواده را نکوهش می کرد که نتیجه آن هتک حرمت ها و انحراف های فراوان در درون کلیسا بود و در ادامه این افراط مکتب آزادی نفس هرگونه مرز و حریمی را زیرپا نهاد و خواستار آزادی کامل خواسته های نفسانی بود.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: اما اسلام به دنبال القاء آرامش و ارضای منطقی خواسته های فرد است و در کنار خواسته های نفسانی اهمیت فراوانی نیز به جنبه های الهی انسان می دهد و به همین جهت نه توصیه به سرکوب نفس می کند و نه خواستار آزادی بی قید و شرط آن است.

درگاهی اظهار داشت: ازدواج موجب مسئولیت پذیری فرد می شود و وی را آینده نگر و محاسبه گر می سازد وجوان با ازدواج می داند که باید متضمن خوشبختی یک فرد دیگر نیز باشد و به همین دلیل تمرکز خود را بر روی خانواده خود قرار می دهد.

وی در خصوص وظایف همسران گفت: دختران بایستی از شوهران خود اطاعت پذیری داشته باشند چرا که خداوند متعال مردان را استقلال طلب و زنان را متکی به مردان خلق کرده است و این فرمانبرداری یکی از راههای به آرامش رسیدن خانواده است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: همچنین پسران نیز بایستی همسران خود را درک کنند و فکر نکنند که تنها وظیفه آنها تامین روزی خانواده است،مرد باید خوالسته های همسر خود را گوش کند و زمینه ساز آرامش و امنیت خاطر وی باشد چرا که همسرش به جز او تکیه گاهی ندارد.

در این مراسم در کنار اجرای موسیقی و برنامه های شاد و متنوع هدایایی نیز به زوجان جوان حاضر اهدا شد.