به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلیلی در پاسخ به سئوال مهر در مورد اقدامات شرکت رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان بانکها گفت: سیستم رتبه‌بندی مشتریان از اوایل سال 88 فعالیت خود را آغاز کرده است، بر این اساس بانک‌ها باید برای پرداخت وام به هر یک از مشتریان خود اطلاعات آنها را به شرکت ما بدهند تا وضعیت خوش‌حسابی یا بدحسابی آنها را مشخص و اعلام کنیم.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها افزود: از ابتدای راه‌اندازی این شرکت تاکنون اطلاعات 19 میلیون ایرانی که حداقل یک بار از سیستم بانکی وام دریافت کرده‌اند، در این شرکت ثبت شده است و 19 میلیون ایرانی از سال 88 تاکنون به طور میانگین 2 یا 3 بار از سیستم بانکی تسهیلات دریافت نموده اند و عموم تسهیلات دریافتی توسط مردم در این سال‌ها خرد بوده است.

وی با اشاره به اینکه رتبه‌بندی مشتریان کلان بانک‌ها نیز توسط این شرکت انجام می‌شود، تصریح کرد: از 19 میلیون مشتری حدود 300 هزار نفر را شرکت‌های حقوقی و 18.5 میلیون نفر باقی‌مانده را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند. همچنین اطلاعات 19 میلیون مشتری بانکی در این شرکت ثبت شده است و در ماه‌های اخیر رشد فزاینده‌ای در ثبت اطلاعات مشتریان نداشته‌ایم، چرا که بانک‌های جدید قبلا عضو این شرکت شده اند.

جلیلی با تاکید بر اینکه تمام بانک‌ها به عضویت سامانه اعتبارسنجی مشتریان درآمده اند و تغییرات اطلاعات سامانه به زمانی مربوط می‌شود که افراد جدیدی در سیستم بانکی تقاضای دریافت وام می کنند، گفت: تمام مشتریانی که تاکنون از سیستم بانکی وام گرفته‌اند با این سامانه مرتبط شده‌اند.

وی درمورد رقم میانگین تسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانکی عنوان کرد: در میان وام‌های پرداختی در سیستم بانکی تسهیلات از یک میلیون تا چندصد میلیارد تومان وجود دارد که بانک‌ها برای پرداخت آنها به مشتریان خود ملزم هستند ابتدا از این شرکت استعلام کنند.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها درباره استعلام حساب مشتریان دانه درشت توسط بانکها از شرکت اعتبارسنجی گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات لازم است که اطلاعات مشتریان خود را دریافت و به شرکت رتبه‌بندی ارائه کنند زیرا این شرکت نقش مشاوره برای سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات ایفا می کند و میزان اهلیت اعتبار مشتری و همچنین اینکه تا چه میزان می‌توان به این مشتری وام پرداخت کرد را به بانک اعلام می‌ نماید.

جلیلی در مورد رتبه‌بندی مشتریان دانه‌درشت سیستم بانکی اظهار داشت: اعلام وضعیت تسهیلات دانه‌درشت‌ها به مراجع مربوطه از جمله وزارت اقتصاد مربوط می شود و وظیفه ما نیست بلکه بازرسان سیستم بانکی باید درباره این افراد گزارش را به مراجع مربوطه ارائه دهند.

وی در زمینه اخطارهای این شرکت به بانکها برای پرداخت وام به برخی مشتریان و عدم اهلیت آنها گفت: شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها دراین زمینه وظیفه ای ندارد زیرا زمانی که گزارش اهلیت یا عدم اهلیت مشتری را به بانک می‌دهیم دیگر کار ما به اتمام رسیده و وظیفه‌ای در مورد پیگیری تسهیلات پرداختی نداریم.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها افزود: اگر تسهیلات پرونده‌ای که قبلا شرکت رتبه‌بندی نسبت به پرداخت آن هشدار داده بود، معوق شده باشد اداره نظارتی بانک و بخش‌های نظارتی باید بررسی‌های لازم را انجام داده و مسئول پرداخت این وام را درخواست کنند. البته درصد اشتباه در رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها از سوی این شرکت وجود ندارد.

به گفته وی، در 5 سال گذشته افرادی بوده اند که حداقل 2 تا 3 وام و حداکثر 300 وام دریافت کرده‌اند البته شرکت‌های حقوقی بیشترین تعداد وام‌های دریافتی را به خاطر تامین سرمایه در گردش و انجام فعالیت‌های تولیدی داشته‌اند. به عنوان نمونه مواردی بوده که شرکتی 300 بار وام از سیستم بانکی دریافت و به موقع نسبت به بازپرداخت آن اقدام کرده است و البته این مسئله منفی نیست و نباید دیدگاه بدی نسبت به آن داشت زیرا گردش بالای فعالیت اقتصادی آن بنگاه را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها گفت: این شرکت مسیر تکامل را به پیش می برد و هر ماه اطلاعات جدیدی به سامانه اضافه می‌شود به عنوان نمونه در سال گذشته این شرکت 50 عضو داشت ولی الان تعداد اعضا به بیش از 64 سازمان رسیده‌اند. بر این اساس بانکها، سازمان‌های دولتی، صندوق‌ها، لیزینگ‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان عضو بوده و البته در سیستم‌های جدید نیز در حال اتصال به سامانه هستند.

وی با اشاره به اینکه روزانه 60 هزار درخواست بانک‌ها به صورت مکانیزه در سیستم اعتبارسنجی ثبت می‌شود، گفت: همچنین به طور میانگین در هر دقیقه اطلاعات 10 تا 20 نفر از مشتریان بانکی در شرکت رتبه‌سنجی مورد بررسی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرد. بانک ها فقط از شرکت رتبه‌بندی مشورت می‌گیرند و اینکه این تسهیلات را پرداخت کنند یا خیر، تضمینی است که برعهده خود آنها است و ما نقشی در این زمینه نداریم.