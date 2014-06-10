نقض حریم جنگل و دریا را متوقف خواهیم کرد

حجت الاسلام محسنی اژه ای در سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالهای اخیر مشاهده کردیم که گزارشاتی درباره تخریب جنگل شده و جلوگیری ازتخریب جنگل به یکسری مسائل حقوقی و رفع تجاوزات بستگی دارد.

وی با تاکید بر مدیریت صحیح جنگل گفت: ما نمی توانیم بگوییم از جنگل مطلقا استفاده نشود بلکه باید روی مدیریت صحیح جنگل برنامه ریزی شود که چگونه باشد.

حجت الاسلام اژه ای یادآور شد: باید هم بهره برداری از جنگل صورت گیرد و هم بهره برداری، صحیح باشد تا جنگل تخریب و منجر به فرسایش نشود.

دادستان کل کشور با اشاره به تجاوزات صورت گرفته در عرصه های جنگلی افزود: مصمم هستیم با کمک همه نیروها از تجاوز به این عرصه ها جلوگیری شود.

وی همچنین درباره معضل دریا خواری گفت: دریا و رودخانه نیر دارای حریم و بستری است که باید رعایت شود و از تجاوز به آن جلوگیری شود.

حجت الاسلام اژه ای شامگاه دوشنبه برای بازدید از مناطق سیل زده مازندران به همراه هیئتی به این استان سفر کرد.

سیل اخیر مازندران حدود 92 میلیارد تومان به استان خسارت زده است.

