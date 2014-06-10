شیوه گدایی از سنتی به پیشرفته تغییر یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان چوپانی شامگاه دوشنبه در جلسه ساماندهی متکدیان قائم شهر از تکدی گری بعنوان یکی از شغل های منفور در جامعه اسلامی یاد کرد.
وی با اشاره به تغییر شیوه های تکدی گری در سال های اخیر، اظهارداشت: در حال حاضر شاهد تغییر شیوه گدایی هستیم و نقش اعتیاد در این مسئله را نمی توان نادیده گرفت.
وی بیان کرد: عملکرد خوب دستگاههای اجرایی در سال گذشته در خصوص دستگیری و هماهنگی برای کنترل و برخورد با متکدیان را می توان از چهره شهر مشاهده کرد.
معاون فرماندار همچنین با اشاره به موفق بودن طرح ساماندهی دستفروشان در چهارشنبه بازار قائم شهر، اظهارداشت: این اقدام نشان دهنده ظرفیت خوب از همکاری و تعامل بین دستگاههای اجرایی شهرستان در بحث اقدامات ستادی است.
چوپانی خاطرنشان کرد: باید از تجربه ساماندهی چهارشنبه بازار برای معضل تکدی گری و اتباع بیگانه در شهرستان استفاده کرد.
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