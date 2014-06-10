شیوه گدایی از سنتی به پیشرفته تغییر یافته است

قائم شهر - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار قائمشهر از تغییر شیوه گدایی سنتی به پیشرفته خبر داد و گفت: دستگاههای فرهنگی همانند تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی با بهره گیری از علما و ائمه جماعات می توانند در کنترل این معضل اجتماعی کمک و همکاری کنند.