بیماری گاوی لمپی اسکین در ایلام کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب پیرانی عصر دوشنبه در جلسه ستاد بحران استان ایلام اظهار داشت: بیماری گاوی لمپی اسکین کنترل شده و جای نگرانی برای دامداران وجود ندارد.

پیرانی افزود: این بیماری که دربین گاوداریهای استان شایع شده بود با پیگیری مسئولان دامپزشکی استان مهار شده است.

وی اضافه کرد: مردم برای اطمینان، از مراکز مجاز خرید کنند.

پیرانی با بیان اینکه این بیماری بین انسان و دام مشترک نیست، گفت: ما در همان لحظات اولیه بروز بیماری در گاوداری ها در سه کانون آن را شناسایی و تشخیص دادیم و اقدامات بهداشتی و قرنطینه کامل واحدهای آلوده و انجام عملیات سمپاشی و واکسیناسیون کامل واحدها انجام شده است.

وی اضافه کرد: تمام دام سنگین استان را در هفته جاری علیه این بیماری واکسینه خواهیم کرد.

پیرانی ادامه داد: اطلاع رسانی مناسب به دامداران و نظارت بر گاو و گوساله ها در استان انجام خواهد گرفت.

