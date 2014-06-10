ظرفيت هاي گردشگري درياچه زريوار مريوان مورد بهره برداري قرار مي گيرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحي شامگاه دوشنبه در جريان بازديد از روستاهاي اطراف درياچه زريوار مريوان اظهار داشت: بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي گردشگري درياچه زريوار مريوان يكي از برنامه هاي اصلي است و در همين راستا انتظار مي رود مردم نيز ما را در اين مسير کمک كنند.

وي با اشاره به برنامه هاي دولت در اين زمينه يادآور شد: به منظور افزایش جاذبه های توریستی و بهبود وضعیت جاده روستاهای اطراف دریاچه زریوار طرح بهبود این مسیر در دستور کار قرار گرفته است و برنامه هاي مناسبي در راستاي ساماندهي اين وضعيت اجرايي و عملياتي مي شود.

فرماندار مریوان گفت: روستاهای اطراف دریاچه زریوار با مردمانی کاملا بومی و لباس های محلی و همچنين ظرفيت هاي قابل توجه در تمامي حوزه به شرطی که از زیبائی ها و امکانات موجود استفاده بهینه شود می تواند بر زیبائی های این منطقه دوچندان بیفزاید و خود فرصت خوبي براي افزایش گردشگر شود.

وي با اشاره به نقش مردم در راستاي توسعه اين بخش در شهرستان مريوان بيان كرد: شماري از فعالیت ها و اقدامات مورد نياز براي عملياتي كردن اين مهم به خود مردم برمی گردد و این مردم هستند که می توانند وضعيت را برایحفظ و احیای این منطقه تغییر دهند.

فلاحی با اشاره به اینکه رعایت و حفظ حریم جاده تنها برای حفظ جان و مال مردم است، اظهار داشت: متاسفانه برخی مردم به ویژه روستانشینان اطراف دریاچه زریوار حریم قانونی جاده را رعایت نكرده اند و با فنس کشی باغات خود به این حریم تجاوز نموده و با این کار هم جان خود و هم جان مردم و شهروندان را با خطری جدی مواجه كرده اند.

وي گفت: به منظور ایمن سازی راه و جاده اطراف دریاچه زریوار و همچنین برای ایجاد فضای بیشتر در هنگام رانندگی و افزایش وسعت دید رانندگان قرار بر این است که اقدامات مورد نياز براي رعايت حريم جاده اطراف زريوار صورت گيرد لذا از دهیاران این روستاها انتظار می رود که برای همکاری هر چه بهتر مردم ساكن در روستاهاي اطراف اقدامات لازم را انجام دهند.

فرماندار شهرستان مريوان با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دهیاری روستای ینگیجه براي توسعه ظرفيت هاي گردشگري در اين روستا اظهار داشت: روستای ینگیجه که یکی از روستاهای اطراف دریاچه است به دلیل پاکی و تمیز بودن و همچنین سطح بالای آگاهی مردمان، می تواند به یک الگوی رفتاری برای دیگر مردمان ساکنین روستاهای اطراف این دریاچه تبدیل شود.