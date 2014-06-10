پیامبر(ص) اولین کسی است که غیبت امام زمان(عج) را مطرح کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا جوادی، کارشناس دینی در برنامه شب آسمانی شبکه قرآن و معارف سیما اظهار داشت: ما در مجموعه معارف شیعه چند اصل داریم که در واقع اینها ارکان شیعه هستند که عبارتند از: غدیر، فاطمیه، عاشورا و مهدویت و وهابیها نیز اکثر تهاجمشان به شیعه به این 4 مورد است.
وی تصریح کرد: در میان غدیر، فاطمیه، عاشورا و مهدویت تهاجم به مهدویت برای وهابیها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اینها هیچ درک درستی از مهدویت و غیبت ندارند و در حقیقت میتوان گفت که آنها یا نسبت به این موضوع جاهل هستند و یا مغرض.
وی ادامه داد: مهدویتی که ابن تیمیه در منهاج السنه تعریف می کند را باید با مهدویت شیخ مفید مقایسه کرد این مهدویت که ابن تیمیه بیان می دارد آنقدر سخیف است که هر انسانی را از مهدویت متنفر میکند و این هرگز قرائت شیعه نیست بلکه مهدویت شیعه که شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسی ارائه می کند آن قدر عالمانه و بر اساس عقل است که هر انسانی که آنرا می خواند، حیرت میکند.
این کارشناس مذهبی تأکید کرد: در کتابهای بسیار مهمی از اهل سنت که وهابیها نیز معتقدند در رابطه با درستی آنها هیچ حرفی نمیتوان زد روایات بسیار زیادی است که نام حضرت مهدی(عج) بارها در آنها بیان شده است، در کتاب مسند احمد حنبل 135 حدیث آمده است که در آنها عناوین مختلفی برای امام زمان(عج) بیان شده که نام مهدی(عج) نیز در احادیث این کتاب و دیگر کتابهای اهل سنت به فراوانی تصریح شده است.
حجت الاسلام و المسلمین جوادی گفت: وهابیها میگویند شیعهها بحث مهدویت را از خود ساخته و به این طریق بدعت ایجاد کردهاند در جواب این افراد باید گفت اگر بحث غیبت پس از زمان شهادت امام حسن عسگری(ع) مطرح شده بود ممکن بود که این نظریه شما درست باشد اما بحث غیبت 255 سال قبل از غیبت امام زمان(عج) و اولین بار از طریق پیامبر اکرم(ص) مطرح شده است.
وی در پایان سخنانش تصریح کرد: در روایات اهل سنت بیان شده که حضرت مهدی(عج) فرزند امام حسن عسگری(ع) به دنیا آمده است در این مدارک حتی شرایط ظهور امام زمان نیز بیان شده، در کتب تورات و انجیل نیز وجود امام زمان(عج) مطرح شده است.
یک کارشناس دینی با بیان اینکه در مدارک معتبر اهل سنت نیز علائم ظهور امام زمان(عج) بیان شده و حتی نام مهدی(عج) بارها و به فراوانی در احادیث سنی تصریح شده است، گفت: پیامبر(ص) اولین کسی است که غیبت امام زمان(عج) را مطرح کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا جوادی، کارشناس دینی در برنامه شب آسمانی شبکه قرآن و معارف سیما اظهار داشت: ما در مجموعه معارف شیعه چند اصل داریم که در واقع اینها ارکان شیعه هستند که عبارتند از: غدیر، فاطمیه، عاشورا و مهدویت و وهابیها نیز اکثر تهاجمشان به شیعه به این 4 مورد است.
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