به گزارش خبرنگار مهر، علی رضازاده دوشنبه شب در نشست خبری دهه مهدویت در فرهنگسرای انتظار مشهد با اشاره به فعالیتهای ترویجی با موضوع انتظار عنوان کرد: فرهنگسرای انتظار توانسته مردم را به سمت فعالیتهای عملیاتی با موضوع انتظار سوق دهد.
وی با بیان اینکه در روزهای باقیمانده از دهه مهدویت 14 جلسه تخصصی برگزار می کنیم، افزود: هدفمان این است که مردم این فضا را درک کرده و به تاثیرات مثبت آن در جامعه دست یابیم.
رضا زاده با اشاره به اجرای نمایش آیینی در دهه مهدویت ابراز کرد: بزرگترین نمایش آیینی با موضوع انتظار در شرق کشور برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این تئاتر که همزمان با شب نیمه شعبان در مجتمع آیهها اجرا می شود، هنرمندانی از مشهد و تهران نقش آفرینی میکنند.
رضازاده ابراز کرد: بزرگترین صحنه تئاتری کشور در این کار طراحی شده و برای نخستین بار این نمایش با موضوع مهدویت و در قالبهای مختلف برگزار میشود.
وی همچنین به نخستین کنگره شعر مهدویت در روز 22 خرداد اشاره کرده و گفت: این کنگره شعر در دو نوبت صبح و عصر پنج شنبه در تالار نور برگزار میشود.
رضازاده شعر انتظار، نقد انتظار و گسترش فرهنگ مهدویت را از برنامههای این کنگره عنوان کرده و افزود: 24شاعر از19استان کشور،15شاعر از شهرستانهای استان و35شاعر از مشهد در این کنگره حضور دارند.
مدیر فرهنگسرای انتظار مشهد اظهار کرد: 160اثر از شعرا به دبیر خانه کنگره شعر مهدویت ارسال شده که آثاری با تایید اساتید قرائت میشود.
وی تصریح کرد: در این کنگره شعر از محمود اکبرزاده سراینده کتاب "نغمه های پیروزی" و محمد علی جامدی که کتاب "پیمان مهدی موعود"را به چاپ رسانده تقدیر میشود.
رضازاده به برنامههایی در محور کودک، نوجوان، خانواده، جوان و خلاقیت در جشنواره دهه مهدویت اشاره کرده، گفت: به همین منظور ایستگاههایی در سطح شهر تعبیعه شده و امیدواریم تا سنین مختلف استقبال پرشور و نشاطی را داشته باشند و با موضوع مهدویت درگیر شوند.
وی یکی دیگر از برنامههای این دهه را برگزاری جشنهای دهه مهدویت دانست و اظهار کرد: شب قبل از نیمه شعبان و شب نیمه شعبان جشن بزرگ انتظار در عرصه میدان شهدا مشهد با حضور مداحان، سخنرانان، هنرمندان کشوری و استانی با حضور زائران و مجاوران علی بن موسی الرضا(ع) برگزار و مراسم نورافشانی در تمام نقاط شهر در ساعت 20:30 برگزار میشود.
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