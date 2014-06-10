موافقت مجلس با همکاری ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان برای تامین امنیت دریای خزر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت دریای خزر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه مقرر کردند موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر تصویب و اجازه مبادله اسناد به آن داده شود.

بر اساس تبصره این ماده دولت موظف به رعایت اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی شد.

وکلای ملت با 168 رای موافق، 7 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در مجلس این لایحه را به تصویب رساندند.

این لایحه مربوط به همکاری کشورهای جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان برای حفظ امنیت دریای خزر است.

این لایحه تاکید دارد که تامین امنیت در دریای خزر حق انحصاری دولت های دریای خزر می باشد و بندهایی را در خصوص مبارزه را تروریسم، جرایم سازمان یافته، نقل و انتقال غیرقانونی سلاح، مواد مخدر، پولشویی و قاچاق را در بر می گیرد.