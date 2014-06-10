نفرات برتر جشنواره کشوری طلوع خرداد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه جشنواره طلوع خرداد با حضور احمدی مدیرکل استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد گرامیداشت یوم الله 14 و 15 خرداد استان تهران، مسئولان و مدیران شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک و هنرمندان و فرهیختگان عرصه هنر شب گذشته در سالن هلال احمر پیشوا برگزار شد.

در این مراسم از برترین های جشنواره کشور طلوع خرداد در بخش های مختلف با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان کشوری و استانی تجلیل و هدایایی به رسم یادبود به نفرات برتر اهدا و چندین اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

در این میان هنرمندان استان تهران در بخش های ادبی، هنرهای تجسمی و تئاتر خیابانی توانستند رتبه های برتر این جشنواره را کسب کرده و به عنوان استان برتر شناخته شوند اگرچه بسیاری از استان های دیگر نیز چنر نفر را در میان نفرات برتر داشتند.

نفرات برتر جشنواره سراسر طلوع خرداد به مناسبت قیام تاریخی 15 خرداد سال 1342:

در بخش هنرهای تجسمی و خوشنویسی:

خوشنویسی: در این بخش علی باغبانی از استان خراسانی رضوی، سلمان خزائی از استان تهران، ابوالفضل طالبی از استان تهران به طور مشترک به مقام اول دست پیدا کردند.

پوستر: محمد افشار از اصفهان رتبه اول، احمد عزیز پور از استان اصفهان رتبه دوم، نسیم بشیری از تهران رتبه سوم

نقاشی: شیرین اسدی از تهران رتبه اول ، لیلا عربی از تهران رتبه دوم ، مراد فتاحی از استان تهران رتبه سوم

تصویرسازی: مریم خلج از استان خراسان رضوی، محسن محمد میرزایی از استان تهران رتبه دوم، زهره محمدی معین از استان اصفهان رتبه سوم

در بخش ادبی:

خاطره: علی اصغر کاویانی از استان قم رتبه اول، فائزه دارابی از استان لرستان رتبه دوم، سیدرحیم طباطبایی از استان تهران رتبه سوم

داستان: مهدی ارگی از استان تهران رتبه اول، عبدالعلی اثنی عشری از استان تهران رتبه دوم و مریم آقارضایی از استان تهران رتبه سوم

شعر کلاسیک با موضوع خرداد و انقلاب: آرش پورعلیزاده از استان گیلان رتبه اول، علی فردوسی از استان اصفهان رتبه دوم، هادی فردوسی از استان فارس رتبه سوم

شعر نیمایی و آزاد با موضوع خرداد و انقلاب: علیرضا رجبعلی کاشانی از استان اصفهان رتبه اول، اکبر آزاد پور از استان خوزستان رتبه دوم، پیام جهانگیری از استان اردبیل رتبه سوم

شعر کلاسیک با موضوع آزاد: علی اصغر شیری از استان قم رتبه اول، علی اصغر جلال زاده از میبدی از استان یزد رتبه دوم، بهروز اورمان از استان تهران رتبه سوم

شعر نیمایی با موضوع آزاد: کاوه شصتی از استان تهران رتبه اول، محسن فعله گری از استان تهران رتبه دوم ، معصومه کیانپور از استان گیلان رتبه سوم

رمان: سید مهرداد موسویان از استان همدان رتبه اول، مهدی کرد فیروزجایی از استان قم رتبه دوم، معصومه عیوضی از استان تهران رتبه سوم

بخش تئاتر خیابانی:

بهترین بازیگر مرد: روح الله سنایی از ملایر و محمدهادی سنایی از استان تهران رتبه اول، فیروز حیدرزاده از استان تهران و احمدی صمیمی از استان اصفهان رتبه دوم، حسن همتی از استان البرز رتبه سوم

بهترین بازیگر زن: رعنا رضوی از استان تهران رتبه اول، فرناز منتظرظهور از تبریز رتبه دوم، هما پریسان از استان تهران رتبه سوم

بهترین کارگردانی: رتبه اول روح الله سنایی از استان تهران رتبه اول، فیروز حیدرزاده از استان تهران رتبه دوم، حیدر رضایی از استان اصفهان رتبه سوم