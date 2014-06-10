به گزارش خبرنگار مهر، یکی از راهکارهای قانونی شرکت ملی گاز ایران برای وصول مطالبات و بدهی‌های معوق گازی مشترکان، صدور اخطاریه و سپس قطع گاز مشترکان است. با این وجود این ساز و کاز برای کل مشترکان به ویژه مصرف کنندگان بزرگ گاز کشور جواب نداده است و در این میان، شرکت‌های گاز استانی برای وصول مطالبات گازی، شرکت‌های پیمانکار وصول مطالبات استخدام کرده اند.

ناصر ابراهیمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات قطع گاز مشترکان بدهکار، گفت: در حال حاضر به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی شرکت ملی گاز باید حدود 977 ریال به حساب خزانه واریز کند.



مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه در هفت ماهه نخست سال جاری با توجه به کاهش مصرف گاز مشترکان خانگی بار مالی بخش عمده ای از قبوض گاز پائیین است، تصریح کرد: در شرایط فعلی مشترکان خانگی جز مشترکان خوش حساب شرکت گاز هستند.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه اخیرا شرکت‌های گاز استانی به منظور وصول مطالبات پیمانکار استخدام کرده اند، اظهار داشت: از این رو این شرکت‌های پیمانکاری مامور وصول بدهی های معوق مشترکان گاز شده اند.



وی با تاکید بر اینکه آن دسته از مشترکانی که نسبت به پرداخت قبوض گاز خود اقدام نکنند در در دو نوبت اخطاریه دریافت خواهند کرد، بیان کرد: در صورتی که مشترکان با دریافت اخطاریه هم نسبت به پرداخت مطالبات معوق اقدام نکنند انشعاب گاز آنها قطع خواهد شد.



ابراهیمی با بیان اینکه در وصول مطالبات معوق شرکت‌های پیمانکار شرکت‌های گاز استانی موظف به حفظ کرامت و منزلت مشترکان خانگی هستند، تبیین کرد: هم اکنون بخش عمده ای از یارانه پرداختی به مردم از محل هزینه فروش گاز به مشترکان تامین می شود.



مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز همچنین در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر محاسبه اشتباه برخی از قبوض صادر شده توسط شرکت گاز پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: اگر مشترکی نسبت به صورتحساب گازی خود اعتراض دارد و یا معتقد است که نحوه محاسبه گازیها اشتباه بوده می تواند به ادارات گاز مراجعه کند.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه نشانی اداره گاز صادرکننده قبوض در پشت صورتحساب درج شده است، تاکید کرد: با فرا رسیدن فصل گرم سال متوسط مصرف گاز طبیعی مشترکان خانگی به شدت کاهش یافته است.



وی با اشاره به افزایش صدور قبوض سبز برای مشترکان خانگی، یادآور شد: در حال حاضر مصرف گاز طبیعی بخش عمده مشترکان خانگی در پله اول و دوم قرار دارد و قبوض سبز دریافت می کنند.