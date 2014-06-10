به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي كرباسيان گفت: فراخوان مذكور كه در هفته نخست تير ماه امسال انجام مي شود، براي توليد 5 ميليون تن كنسانتره و 5 ميليون تن گندله سنگ آهن است.

وي افزود: در بخش كنسانتره تاكنون 2.6 ميليون تن آن اجرا شده و در دست بهره برداري است و 2.4 ميليون تن آن در قالب طرح توسعه براي تامين خوراك طرح گندله سازي در دست اجرا و تكميل زنجيره توليد برنامه ريزي شده است . همچنين در بخش گندله نيز طرح مذكور با توجه به پيشرفت فيزيكي در بخش مهندسي و تامين تجهيرات داراي 18 درصد پيشرفت فيزيكي است.



كرباسيان ادامه داد: فراخوان مذكور بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در طرح جامع فولاد كشور است.

وي تصريح كرد: در حال حاضر واحد 2.6 ميليون تني كنسانتره در دست بهره برداري بوده و نسبت به تامين خوراك گندله سازي واحدهاي فولادي كشور اقدام مي كند.



كرباسيان اظهار داشت: معدن سنگان يكي از بزرگترين معادن سنگ آهن كشور با ذخيره 1.2 ميليارد تن است كه با توجه به پتانسيل موجود توليد 17 ميليون و 500 هزار تن كنسانتره و گندله پيش بيني شده است. اين ميزان حدود 30 درصد از محصولات سنگ آهن مورد نياز كارخانه هاي فولادسازي كشور به روش احياء مستقيم را تامين مي كند.



بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده ، كارخانه هاي مذكور تا سال 1395 به بهره برداري مي رسند. معدن سنگان در حدود 300 كيلومتري جنوب شرق مشهد در استان خراسان رضوي واقع است.