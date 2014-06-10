آخرین مهلت ارسال آثار به همایش کتاب سال حوزه اعلام شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهش حوزههای علمیه، شانزدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه را در سال 1393 برگزار میکند.
این معاونت در اطلاعیه خود اعلام کرده است حوزویانی که اثر تألیفی خود را برای اولین بار در سال 1392 شمسی (1434 قمری و 2013 میلادی) به چاپ رسانده و یا از پایاننامه سطح 4 خود در سال 1392 در یکی از مراکز علمی حوزوی و یا دانشگاهی دفاع کرده اند، می توانند آثار خود را به این همایش ارسال کنند.
ثبت نام از مولفین بصورت اینترنتی از طریق سامانه www.ketabehowzeh.ir و حضوری با مراجعه به دبیرخانه همایش به نشانی قم، بلوارامین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، طبقه اول، اتاق 13 صورت میگیرد و پدیدآورندگان آثار باید دو نسخه از اثر خود را همراه با تکمیل فرم مشخصات، تا پایان خردادماه 1393 به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
محققین و پژوهشگران حوزوی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفنهای 32914558 و 32933447 با پیششماره 025، با کارشناسان دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه تماس بگیرند.
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