شهرداری گرگان در سوپر لیگ بسکتبال تیم داری می کند

حسین ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه فوق العاده شورای شهر گرگان که با حضور 12 نفر از اعضا و پیشکسوتان این رشته ورزشی برگزار شد مصوب شد شهرداری گرگان در این فصل هم اسپانسر این تیم باشد.

وی ادامه داد: با توجه به درخواست هواداران، شهروندان و افرادی که در صدر این ورزش هستند شورای شهر گرگان با ایجاد تغییراتی در مدیریت این تیم رای موافق دادند.

ربیعی با بیان این که اعضا شورا با نوع تیم داری موافق نبودند گفت: قرار است هیات امنایی که اعضا شورا و چند پیشکسوت این رشته عضو آن هستند تشکیل شود.

وی توضیح داد: این هیات امنا، هیات مدیره و کادر فنی را انتخاب می کنند و امیدوارم امسال شاهد حضور پر قدرت تراین تیم در رقابت های سوپر لیگ باشیم.