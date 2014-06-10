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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸

تحولات عراق/

رایزنی خزاعی و السیسی در قاهره/دیدار یک مقام مصری و حکیم در بغداد

رایزنی خزاعی و السیسی در قاهره/دیدار یک مقام مصری و حکیم در بغداد

رایزنی معاون رئیس جمهوری عراق با رئیس جمهوری مصر و دیدار معاون اول وزیر خارجه مصر با رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از جمله خبرهای سیاسی این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، ناصر کامل معاون اول وزیر امور خارجه مصر با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بغداد دیدار کرد. در این دیدار تحولات منطقه و راههای توسعه روابط دوجانبه میان ملتهای عراق و مصر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عمار حکیم پیروزی عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر را تبریک گفت و بر اهمیت ایفای نقش مصر در جهان عرب و اسلام تاکید کرد.

ناصر کامل همچنین از مواضع عمار حکیم در خصوص اوضاع عراق و منطقه استقبال کرد. پایگاه خبری المسله نیز گزارش داد: خضیر الخزاعی معاون رئیس جمهوری عراقبا عبدالفتاح السیسی در قاهره دیدار کرد.

طرفین در این دیدار بر توسعه روابط دوجانبه تاکید کردند. خضیر الخزاعی اعلام کرد که عراق حامی مصر است و اعتقاد دارد که قدرت مصر قدرت جهان عرب است و ضعف آن به مثابه ضعف کشورهای عربی است.

خضیر الخزاعی خاطرنشان کرد: عراق خواهان برقراری بهترین روابط با مصر در تمام زمینه از جمله سیاسی، اقتصادی و همکاری امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم است.

وی گفت: عراق برنامه هایی را برای بازسازی کشور دارد و تمایل دارد شرکتهای سرمایه گذاری مصر در این زمینه مشارکت داشته باشند.

از سوی دیگر عبدالفتاح السیسی بر آمادگی قاهره برای برقراری روابط همه جانبه با عراق تاکید و ابراز امیدواری کرد بغداد به جایگاه خود بازگردد و بتواند نقش موثری را در منطقه و جهان ایفا کند.

گفتنی است خضیر الخزاعی روز شنبه در راس هیئتی 25 نفره برای شرکت در مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی به قاهره سفر کرد.

 

کد مطلب 2308313

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