حسین شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزییات انتشار آلبوم موسیقی «اتوبوس قرمز» که 23 خرداد ماه با هنرمندی گروه موسیقی «بمرانی» وارد بازار موسیقی خواهد شد، توضیح داد: یکی از مهم ترین نکاتی که می توان در انتشار این آلبوم موسیقی ویژه کودکان به آن اشاره کرد سبک های به کار رفته مانند بلوز و کانتری است که تاکنون در حوزه موسیقی کودک کشورمان تجربه نشده و این می تواند حتی برای فعالان موسیقی نیز مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: ترانه‌ها و نوع آهنگسازی اثر به شکلی است که در آن تلاش شده از انقطاعی که در موسیقی کودک به وجود آمده تا حد زیادی جلوگیری شود. طی این سالها موسیقی کودک از حالت جدی و موثر خود به حضور در شبه‌برنامه های تلویزیونی رسیده و متاسفانه مردم هم موسیقی کودک را این نوعی که نمایش داده می شود می شناسند در حالیکه این موسیقی‌ها یا آموزشی هستند یا تجاری.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: آنچه برای ما در ارائه این آلبوم موسیقی مهم است ارائه یک موسیقی جدی است که مخاطبان در عین این جدی بودن از شنیدن آن هم لذت ببرند ضمن اینکه ما در این اثر موسیقایی تلاش کردیم از کودک سه ساله تا یک انسان 300 ساله هم از شنیدن اثر حال خوبی پیدا کنند و امیدوارم در انجام این کار موفق باشیم.

مدیر بخش دیجیتال انتشارات «چکه» بیان کرد: موسسه ما با تولید کتاب های تعاملی در کنار کتاب های متعارف و در قدم بعدی راه اندازی واحد موسیقی و انتشار نخستین آلبوم خود تلاش دارد که الگوهای کهنه و راه های امتحان شده در ارتباط با کودکان را کنار گذاشته و مسیری متناسب با کودک امروز، زندگی و نیازهایش انتخاب کند. من معتقدم نسل امروز کودک و نوجوان ما از فرهنگی‌ترین نسل هاست که بخش زیادی از وقت روزانه خود را به استفاده از تولیدات فرهنگی، هنری و سرگرمی می گذارند و اگر سهم تولیدکنندگان بومی از این زمان چندان چشمگیر نیست به خاطر کمبود شناخت ما از کودک امروز و فقدان تولیداتی است که با تغییرات سریع و عمیق زندگی و جهان پیرامون کودک همگام و همراه باشد.

شیخ الاسلامی در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: بسیاری از کارشناسان به این واقعیت رسیده‌اند که کودکان و نوجوان کشورمان از ما پیشی گرفته اند و هم اکنون مشغول استفاده از خرده فرهنگ، محصولات و آثاری هستند که برای بسیاری از ما ناشناخته و مجهول است. ما از این واقعیت نتیجه گرفتیم راهی جز سریع تر حرکت کردن با چشمان باز بر واقعیت های دنیا و رصد کردن و تلاش برای انطباق خود با جهان و شرایط جدید وجود ندارد.

گروه «بمرانی» از جمله گروهای نوپای موسیقی است که پیش از این در آهنگسازی پروژه های نمایشی چون «صد سال تنهایی» به کارگردانی حسن جودکی ، «بام تهران» به کارگردانی سیامک صفری، «تبار شناسی دروغ و تنهایی» به کارگردانی سجاد افشاریان حضور داشته است.

این گروه سال 1388 با انتشار کارهایش در فضای مجازی کار خود را از کافه‌ها آغاز کردند و در ادامه در کنار گروه‌های تئاتر قرار گرفتند و هرازگاهی کنسرت‌های خیریه برگزار کردند که از آن جمله کنسرت شان در بازارچه خیریه وحدت است.

بهزاد عمرانی خواننده، گیتار ریتم، مانی مزدکی سازدهنی، جهانیار قربانی گیتار الکتریک،آرش عمرانی پیانو، کیبورد، کیارش عمرانی گیتار باس و آبتین یغماییان درام، کاخُن اعضای گروه بمرانی هستند.

مراسم رونمایی از آلبوم «اتوبوس قرمز» جمعه 23 خرداد ماه ساعت 17 در فروشگاه فرهنگ واقع در میدان ولیعصر تهران برگزار می شود.