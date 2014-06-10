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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۳۱

مجوز مجلس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اخذ کارمزد

مجوز مجلس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اخذ کارمزد

نمایندگان مجلس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه دادند که در ازای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد بها دریافت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در بررسی لایحه تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه دادند که نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به عنوان درآمد اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

بر اساس تبصره این ماده واحده انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت معدن صنعت و تجارت با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.

این لایحه با 143 رای موافق، 19 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

کد مطلب 2308318

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