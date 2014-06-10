عبدالرحمن رستميان در حاشیه بازدید از مناطق محیط زیست سربند ديباج دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مشکلات زیست محیطی در راستای اعمال نادرست انسان به وجود می آید افزود: انسان مجموعه ای از محیط زیست قلمداد می شود زیرا برای ادامه حیات نیازمند آب و خاک، هوا ، دریا، جنگل و نیز دیگر مایحتاج پاک و سالم است.

وی با بیان اینکه در بحث طرح آمایش یک موضوع مهم است که هر کارخانه در چه جایی احداث شود ادامه داد: ازدحام جمعیت و فراوانی کارخانجات تولیدی و صنعتی سبب شده تا نگرش و نگاه جدیدی به محیط زیست اطراف خود داشته باشیم در غیر این صورت غفلت در امر محیط زیست، خسارت جبران ناپذیری برای انسان ها به دنبال خواهد داشت.

هزینه تمام شده تولید محصولات در کشور ما بسیار بالاست

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مکان یابی محل احداث کارخانه نسبت به شهر نیز باید مد نظر باشد که به مسائل شهری و زندگی مردم لطمه وارد نکند.

رستمیان با بیان اینکه مسئولان باید مراقب باشند که عده ای محیط زیست را قربانی منافع اقتصادی خود و دیگران نکنند، گفت: سازمان محیط زیست باید بر نصب سیستم بگ فیلتر در تمامی کارخانه های آلاینده تاکید و نظارت کامل داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هزینه تمام شده تولید محصولات در کشور ما بسیار بالاست که باید کاهش یابد و از جمله این هزینه ها از بین رفتن محیط زیست است.

مجلس آماده حمایت همه جانبه از طرح های زیست محیطی است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس آمادگی حمایت همه جانبه از طرح های زیست محیطی را دارد، بیان داشت: دولت می تواند با ارایه لوایح مناسب در حل مشکلات زیست محیطی از مجلس کمک شایانی دریافت کند.

رستمیان با تاکید بر اینکه برای صرفه‌جویی در هزینه و داشتن استان و محیط زیستی سالم و کشوری پیشرو باید به موضوعات زیست محیطی نگاه جدی داشت ادامه داد: چهار مقوله خاک، هوا، آب و نور عناصری است که در زندگی حیات را تشکیل می‌دهند.

وی از تلاش و كوشش شبانه روزي محيط بانان در حفظ و حراست از انفال ابراز خرسندي و تقدیر کرد و خواستار ارتقاء وضعيت معيشت محيط بانان شد.

داشتن محیط سالم و پاک اولویت مهم در بحث گردشگری

نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوراي اسلامي بر لزوم حفاظت و جلوگيري از تعرض به محیط زیست تأكيد و نيز مساعدت و همراهي خود را در راستای ارتقاء وضعيت حفاظت از محيط زيست و محيط بانان اعلام کرد.

وی با اشاره به تخصیص 200 میلیون تومان برای تجهیز اداره محیط زیست شهرستان دامغان اظهار داشت: از صفات خوب و قابل تحسین محیط بانان، انگیزه، عشق، علاقه و تعصب ایشان نسبت به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.

رستمیان در خاتمه افزود: اگر بخواهیم در بحث گردشگری موفق باشیم یکی از ویژگی آن داشتن محیط سالم و پاک است و برای تحقق این امر مهم نیاز به همکاری و تعامل همه آحاد جامعه با متولیان و سازمان محیط زیست است.