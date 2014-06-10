قلیان موجب انتقال بیماری های مسری به مصرف کنندگان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا رسولی ظهر سه شنبه در همایش روز جهانی بدون دخانیات که در سالن امیرالمونین بوئین زهرا برگزار شد اظهارداشت: بسیاری از بیماری ها که در سیگار دیده نمی شود، مانند افزایش احتمال انتقال بیماری های واگیردار و مُسری (تب خال، هپاتیت و سل)، به دلیل استفاده اشتراکی از قلیان بروز می کند.



کارشناس مرکز بهداشت شهرستان بوئین زهرا تصریح کرد: در سال های أخیر، گرایش به مصرف قلیان، به ویژه در میان جوانان و حتی زنان افزایش یافته و با ورود تنباکوی میوه ای، الگوی سُنّتی مصرف آن تغییر کرده که در افزایش مصرف کنندگان موثر بوده است.



وی یادآورشد: استعمال قلیان در هر وعده به طور متوسط 20 تا 80 دقیقه طول می کشد و مصرف کننده در این مدت 50 تا 200 پُک می زند که به طور متوسط معادل کشیدن 40 تا 80 و حتی گاهی 100 نخ سیگار است.



این مسئول بیان کرد: سیگار با دارا بودن بیش از چهار هزار نوع ماده سمی و سرطان زا، منجر به مبتلا شدن فرد مصرف کننده به بیماری های قلبی، عروقی، سکته مغزی، بیماری های قفسه سینه و ریه (سرطان ریه) و بسیاری از سرطان های دیگر(دهان و حنجره، حلق، مری، ،معده، لوزالمعده، مثانه، کلیه، خون، پستان و دهانه رحم می شود.



شاه بختی: نوجوانان و جوانان در معرض آسیب مضرات قلیان هستند



در ادامه زهرا شاه بختی کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت بوئین زهرا اظهارداشت: با توجه به به این که 90 درصد سیگاری ها، اولین سیگار خود را از سنین زیر 18 سال شروع کرده اند، موثرترین راهکارهای پیشگیری از دخانیات باید در این مقطع سنی برنامه ریزی و اجرا شود و آموزش مهارت های زندگی در رأس آن است.



شاه بختی گفت: اطلاع رسانی و افزایش آگاهی درباره مضرات و عوارض مصرف دخانیات، تشویق و ترغیب والدین به ایجاد محیط امن و آسایش برای فرزندان در خانواده، افزایش مهارت های ارتباطی اولیاء مدارس برای برقراری ارتباط مناسب تر با دانش آموزان و در نهایت تقویت مهارت های زندگی و افزایش اعتماد به نفس نوجوانان و جوانان، رئوس این برنامه هاست.



وی افزود: آموزش مهارتها از اساسی ترین راهکارهای پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان است که می تواند مانند سپری آنان را در برابر حملات تبلیغاتی و فشار دوستان و همسالان محافظت کند و این که چرا گروهی از نوجوانان و جوانان به سمت مصرف دخانیات می روند و گروهی دیگر به این سمت کشیده نمی شوند، همواره مورد بحث بوده و دلایلی برای آن بیان شده است.



شاه بختی عنوان کرد: نتایج مطالعات بسیاری که بر روی افراد جوامع مختلف انجام شده نشان می دهد مصرف دخانیات توسط والدین و یا دوستان صمیمی، کمبود اعتماد به نفس، اُفت تحصیلی یا اخراج از مدرسه، نگرش مثبت نسبت به مصرف دخانیات، وجود احساس اضطراب و یا خلق افسرده و در نهایت، فقدان مهارت نه گفتن و فشار همسالان؛ در این موضوع تأثیر دارد.



این کارشناس یادآورشد: عوامل محیطی نیز از دیگر علل گرایش نوجوانان به مصرف دخانیات است که احساس جذاب شدن، مورد توجه بودن، مستقل شدن، بزرگ شدن، اجتماعی شدن، پذیرفته شدن توسط همسالان، الگوبرداری از هنرپیشه ها و افراد معروف را در افراد تقویت می کند و باورهای غلط در مورد مصرف سیگارمثل این که سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، خستگی، دلشوره و اضطراب شده یا باعث تقویت ذهن و هضم غذا می شود و ساده انگاری در مورد مصرق قلیان به عنوان یک ماده دخانی، کم خطرتر از سیگار معرفی می کند.



در این همایش در خصوص راههای مقابله با کاهش مصرف قلیان در میان جوانان و ضرورت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی تبادل نظر شد.

