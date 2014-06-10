خانه های داوطلب هلال احمر ایران الگویی موفق برای سایر جمعیت های ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جری لو در دیدار با رئیس سازمان داوطلبان در خصوص راهکارها، برنامه ها و چشم انداز آتی این سازمان برای توسعه فعالیت های داوطلبانه و زمینه سازی برای بهره مندی بیشتر از توان آنان به بحث و تبادل نظر نشست.

وی سفر خود را فرصتی مناسب برای جمع آوری تجربیات و ایده های قابل توجه جمعیت هلال احمر دانست و افزود: داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال احمر ایران می توانند به بررسی جهانی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که از یک سال پیش درباره نگهداشت و استمرار خدمات داوطلبان آغاز شده است، کمک فراوانی کنند.

ساماندهی داوطلبان ایران در ۴ هزار خانه داوطلبی

همچنین در این دیدار فرح ناز رافع رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: ۷۰۰ هزار داوطلب جمعیت هلال احمر ایران با سازماندهی در چهار گروه حمایت، هدایت، مهارت و مشارکت در سطح ۴ هزار خانه داوطلب عمومی و تخصصی به ارائه طیف وسیعی از فعالیت های بشردوستانه می پردازند.

وی در ادامه به طرح ها و برنامه های متنوع سازمان از جمله پنجره های امید، نیابت، اعزام کاروانهای سلامت، اهدای خون، فرشتگان رحمت، همای رحمت و … اشاره و خاطر نشان کرد: اجرای این طرح ها توانسته نیاز شمار کثیری از مردم کم بضاعت و محروم را به آموزش، بهداشت و درمان، کمک های حمایتی و معیشتی مرتفع کند.

راهکارهای نوین جذب و نگهداشت داوطلبان

رئیس سازمان داوطلبان در پاسخ به پرسش رئیس اداره فعالیتهای جوانان و توسعه داوطلبی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر درباره نوآوری ها و راهکارهای نوین جذب و نگهداشت داوطلبان تصریح کرد: راه اندازی شبکه جذب فعالین داوطلبی تحت عنوان درخشش مهر و آموزش ۳ هزار داوطلب در این طرح، تعیین راهبرد برای برنامه ها، تعیین اهداف موضوعی بر اساس بررسی نقاط قوت و ضعف، تدوین سندهای استانی با توجه به آمایش سرزمینی، انجام نیازسنجی و امکان سنجی در هر منطقه، ایجاد بانک اطلاعاتی، ایجاد سامانه پیمایش، برگزاری مراسم تجلیل از داوطلبان برتر در سطوح منطقه ای، استانی و کشوری، برگزاری اردوهای توان افزایی، درجه بندی داوطلبان و عضویت داوطلبانه حقوقی موسسات، نهاد ها و شرکت ها و کارخانجات و معافیت مالیلتی آنان از جمله این راهکار ها است.

رافع تاکید کرد: بالاترین کار در این سازمان زنده نگهداشتن روحیه عشق، امید، ایثار، از خودگذشتگی و مهربانی در جامعه با استمداد از مشارکت مردمی است.