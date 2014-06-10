اتهامات جاسوسی سایبری آمریکا علیه چین/ پکن در پی ایجاد واحد ویژه ضد تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمپانی امنیت سایبری CrowdStrike آمریکا با طرح اتهامات علیه یک واحد نظامی دیگر چین اعلام کرد که یگان 61486 مستقر در شانگهای از اداره دوازدهم ارتش آزادی بخش خلق چین، شبکه‌ های آژانس‌ های دولتی غربی و پیمانکاران را از سال 2007 مورد حملات سایبری و هکری قرار داده است.



این شرکت آمریکایی اعلام کرد که چین برنامه‌ های، ارتباطی، ماهواره‌ ای و فضایی ایالات متحده را مورد هدف قرار داده است.



همچنین همزمان با افزایش ناآرامی ها در منطقه سین کیانگ در غرب چین، رسانه های چینی از ایجاد واحد ویژه ضد تروریسم چین از طریق سازمان شانگهای تا پایان سال جاری میلادی خبر دادند که این سازمان شامل کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بوده و با هدف مقابله با تهدیدهای شبه نظامیان رادیکال و قاچاق مواد مخدر از افغانستان در سال 2001 تشکیل شد.



مقامات چینی بر این باورند که جدایی طلبان در غرب چین در پی تشکیل یک کشور مستقل به نام "ترکستان شرقی" بوده و با شبه نظامیان آسیای مرکزی نظیر پاکستان در ارتباط هستند.



همچنین اخیرا در جریان درگیری فعالان اویغور با نیروهای امنیتی چند فعال ایغور در منطقه مسلمان نشین سین کیانگ در مرز غربی چین که دارای منابع فراوان نفت و گاز است، کشته شدند. در شهر لوک قون چین نیز گروهی به ایستگاه های پلیس و دفاتر دولتی چین حمله کردند که خونین ترین ناآرامی از سال 2009 بعد از ناآرامی های ارومجی به شمار می رود. دولت چین مسئولیت ناآرامی های اخیر را متوجه گروه های اسلامگرای افراطی کرده است.