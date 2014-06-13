سرما ‌کشاورزان کردستانی را زمین گیرکرد/ جان عشایر از راههای بسته کوچ به لب رسید

هجوم گردشگران به سایه خنک بلوطهای دنا/ یاسوج نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری است

طی روزهای اخیر در اماکن گردشگری یاسوج جای سوزن انداختن نبود و هرجا فضای سبزی دیده می شد، در قرق گردشگرانی بود که از جور گرمای آخرین روزهای بهار به سایه خنک بلوطها و کنار چشمه ساران سرد این شهر پناه آورده بودند.

شهریاسوج به واسطه طبیعت زیبای آن و وجود آبشارها، چشمه ساران، رودخانه ها و جنگلهای انبوه بلوط، پایتخت طبیعت ایران نام گرفته است.

این شهر با زیباییهای چشم نواز، همچون قطعه حریری سبز در دامنه های دنا قرار گرفته و به واسطه این زیباییها و آب وهوای مطبوعش، هر ساله در فصل بهار و تابستان، پذیرای گردشگران وعلاقه مندان به طبیعت است.

گرداگرد این شهر را رودهای خروشان بشار و مهریان و کوههای سر به فلک کشیده دنا با پوشش جنگلهای بلوط و بنه فرا گرفته است به طوری که برخی این منطقه را شمالی در جنوب می نامند.

به دلیل نزدیکی این شهر به شهرهای جنوبی و مرکزی کشور، شاهد حضور خیل عظیم مسافران در روزهای تعطیل از استانهای خوزستان، فارس، بوشهر واصفهان در این شهر هستیم که گرمای طاقت فرسای بهار و تابستان را در زیر سایه سار خنک بلوطهای دنا می گذرانند.

انتظار چهار ساله روستائیان "مجدر" برای ساخت یک پل/ زندگی در همسایگی محرومیت

روستای "مجدر" از توابع شهرستان کوثر از جمله روستاهای محروم استان اردبیل است که این روزها اهالی ساکن آن چهارمین سال درخواست ساخت یک پل را سپری می کنند، اما همچنان این انتظار بی پاسخ مانده است.

بیش از هزار و 800 روستا در استان اردبیل ساماندهی شده که با وجود تاکید مسئولان به محرومیت زدایی تعداد قابل توجهی از روستاها حتی در برخورداری از زیرساخت های اولیه از جمله آب و راه در مضیقه اند.

محرومیتی که روستای "مجدر" نماد آن است و این روزها حتی دهیاری روستا اذعان دارد که از پیگیری مکرر برای تامین اعتبار و عمران روستا خسته شده و آمد و رفت هایش بی نتیجه مانده و مجدر با 330 نفر جمعیت تنها با 400 هزار تومان در ماه اداره می شود.

این در حالی است که این روستا با وجود برخورداری از دهیاری، ساختمانی برای دهیاری خود ندارد و اگر پیگیری از سوی دهیار صورت می گیرد بدون برخورداری از حداقل امکانات است.

ساخت پل، بهسازی راه های ارتباطی، احداث ساختمان دهیاری و حمایت از کشاورزان این منطقه درخواست های مکرر اهالی این روستا است. درخواستی که چندی پیش طرح آن با قول مساعد فرماندار کوثر جهت حمایت مالی روستاها همراه شد.

غبار فراموشی بر مزار بوذرجمهر قاینی/ راوی تاریخ خراسان چشم‌به راه توجه تاریخ‌نگاران

بی‌توجهی به مفاخر خراسان جنوبی و گمنامی آنها از جمله بوذرجمهر قاینی که قدمتی به بلندای تاریخ کهن خراسان جنوبی دارد روی تاریخ را شرمنده کرده‌است چهره‌ای تاریخی و ادبی که خود تاریخ خراسان را رقم زد و شهره عام و خاص شد امروز در پهنه تاریخ کهن خراسان فراموش شده‌است.

ایران قلب تپنده قاره آسیا است قلبی که از ابتدای تاریخ بشر تاکنون مردان و زنان بزرگ و عالمان ناموری را در دامان خود تربیت کرده است عالمانی که برای پیشرفت علم، فرهنگ و دین این مرز بوم مانند شکوفه های بهاری یکی یکی در خون خود بر زمین غلتیده اند اما نگذاشتند این خاک عزیز توسط گروه های یاغی مختلف از جمله ترکان و مغولان به یغما برده شود.

بزرگانی که نه تنها نگذاشتند فرهنگ اصیل ایرانی و زبان شیرین فارسی در تاخت و تاز ترک مغولی نابود شود بلکه با ورود به درگاه حاکمان مغول آنها را به آیین و دین و فرهنگ ایرانی جامه پوشاندند و با استفاده از این وحشی های بی فرهنگ و خون خوار فرهنگ، زبان و علم و ادب فارسی را شکوه و اعتلا بخشیدند.

حکیم ابوذر جمهر قاینی مردی از سلاله پاکان از دیار عالم پرور قاینات و مایه فخر خطه جنوب خراسان از جمله این حکیمان، شاعران و سیاستمداران برجسته است که هم عصر فردوسی در دربار غزنوی علم و ادب ایرانی را اعتلا بخشیده و آوازه ایران و ایرانی را در زمان خود به دور ترین ملل دنیا رسانده است.

اما با همه این تفاسیر همواره در طول اعصار مختلف و حتی تا به امروز سهم انسان های وارسته از دنیا گمنامی و مظلومیت بوده است مظلومیتی که عمقی به بلندای تاریخ معرفت و دانش بشری دارد.

شگفتی های سرد طبیعت در تابستان ایلام/ سرمای "زینه گان" گرما را از یاد می برد

در حالی که همزمان با فصل تابستان هوای شهر صالح آباد از توابع استان ایلام به 40 درجه می رسد، در این بین غار زینه گان واقع در این منطقه در اوج سرما فرصتی را برای گردش و تقریح فراهم کرده است.

استان ایلام با جاذبه های بی مانندش در فصل تابستان نیز مانند دیگر ایام سال در انتظار گردشگران و مسافران است.یکی از مهمترین جاذبه های طبیعی ایلام که از آن به عنوان شاخص ترین اثر طبیعی استان و غار بهشت نام برده می شود غار زینه گان است.این غار طبیعی با یک کیلومتر طول در بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران استان ایلام قرار گرفته است.

نکته مهم این غار وجود گرمای 50 درجه شهرستان مهران و 40 درجه ای بخش صالح آباد است که با وجود این گرمای شدید این غار در هوایی زیر یک درجه قرار دارد و فرصتی برای مسافران گردشگران فراهم کرده است.

این غار روباز که از قسمتهای مختلفی تشکیل شده فرصتی بسیار خوب برای آن دسته از گردشگران و مسافرانی است که می خواهند سرما را در گرما تجربه کنند.

غار زینه گان هم اکنون به عنوان شاخص ترین و مهمترین اثر طبیعی استان ایلام شناخته می شود که به همین منظور در فصل تابستان بیشتر مردم استان از این غار بازدید می کنند.

آنچه هم اکنون در غار زینه گان به عنوان یک نیاز تلقی می شود بحث امکانات و جاده دسترسی است که باید مسئولان هرچه سریعتر این مشکلات را حل کند.

روستاهایی که در تاریکی به سر می برند/ برقِ نگاه کودکان روستایی چشم به راه روشنایی

به رغم تلاشهای صورت گرفته برای برق دار کردن روستاها در مناطق مختلف استان لرستان ولی همچنان روستاهایی وجود دارند که در تاریکی به سر می برند تا برق نگاه کودکان روستایی در انتظار احداث شبکه روشنایی باقی بماند.

برق امروزه به يكي از نيازهاي اوليه زندگي بشر تبديل شده به طوریكه زندگي كردن بدون آن براي انسان غير ممكن شده است.

در شهرستان دلفان اقدامات چشم گيري براي برق رساني به روستاهاي اين شهرستان پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي صورت گرفته است اما به سبب وسعت زياد منطقه و سخت گذر بودن برخي روستاها و پراكندگي آنان هنوز تعدادي از روستاهاي اين شهرستان از نعمت برق محروم و چشم انتظار چاره اندیشی مسئولان در اين زمينه هستند.

در حال حاضر از 520 روستاي شهرستان دلفان 446 روستا داراي سكنه بوده كه از اين تعداد روستا نيز بيش از 30 روستاي زير 20 خانوار از نعمت برق رساني محروم هستند و عدم توجه به اين موضوع موجب كوچ اهالي اين تعداد روستاها به مركز شهرستان مي شود كه این امر علاوه بر مشكلات اجتماعي و اقتصادي براي آنان موجب متروک شدن روستاها نيز خواهد شد.

در جریان دور سوم سفر هيئت دولت دهم به استان لرستان و اعزام وزير نيرو به عنوان وزير معين به شهرستان دلفان طي مصاحبه اي كه دكتر نامجو با خبرگزاري مهر داشت، قول داد كه تا پايان سال(91) تمامي روستاهاي بدون برق اين شهرستان برق دار خواهند شد.

این در حالیست که متاسفانه علاوه بر اينكه اين موضوع عملي نشد بلكه ريالي اعتبار از سوي وزارت نيرو در اين خصوص به حساب شركت توزيع برق استان لرستان واريز نشد و پس از چندين سال همچنان ساكنان اين تعداد روستا ايام سال را بدون برق سپري مي كنند و شب ها در خاموشي به سر مي برند.

بخشی از ارگ خشت و گلی راین سرامیک شد/ تبدیل حاکم نشین قلعه تاریخی به کافی شاپ!

ارگ تاریخی راین که پس از ارگ بم عنوان دومین بنای خشتی بزرگ جهان را به خود اختصاص داده‌است این روزها شاهد تغییر کاربری برای توسعه گردشگری است اما سرامیک شدن کف بخش حاکم نشین این قلعه برای تبدیل شدن به کافی شاپ نگرانیهایی را به همراه داشته است.

استان کرمان در کنار ارگ تاریخی بم که عنوان بزرگترین بنای خشتی جهان را یدک می‌کشد یک ارگ دیگر نیز دارد که با عنوان ارگ راین شناخته می شود این ارگ به عنوان خواهرزاده ارگ بم شهرت دارد و از نظر ساختار و وسعت شباهت قابل توجهی به ارگ بم دارد و در بالای لیست بازدید گردشگران خارجی از ابنیه تاریخی کرمان قرار دارد.

این بنای بزرگ تاریخی در مسیر محور گردشگری استان کرمان از شهر کرمان به سمت باغ شاهزاده ماهان، کلوتهای شهداد، ارگ راین و ارگ بم قرار دارد.

این قلعه از دوران ساسانیان در کرمان به جای مانده‌است و نقش قابل توجهی در مقابله با تهاجم‌های قبایل شرقی و مغولها داشته است، این قلعه در ابتدا محل فرمانروایی میرزا حسن خان راینی در زمان نادر شاه بوده و در دوران بعد و پس از سقوط کرمان توسط آقا محمد خان قاجار به دست خاندان میرزا حسین خان شد بوده که همچنان طایفه ای با همین نام در استان کرمان زندگی می‌کنند.

مهارت خاص مردم راین در آهنگری و به خصوص ساخت شمشیر و چاقو و تفنگ به دلیل استفاده از ماده ای خاص در آب دادن آنها راین را در کنار این قلعه مستحکم به سلاحهای کارآمد نیز مجهز کرده بوده و این قلعه به یکی از مستحکم‌ترین بناهای دفاعی در شرق کشور محسوب می‌شده است.

این قلعه شامل حصارهای بلند همراه با قسمت‌های عوام نشین، حاکم نشین، بازار و بخشهای مختلف شهری است و یکی از نمونه های کامل شهر نشینی در دوران قبل از اسلام در ایران محسوب می‌شود که پس از اسلام نیز تکامل یافته است.

وجود زورخانه، حمام، مسجد و سالن‌های مجلل خانه‌های اعیان و چندین برج و بارو در اطراف این قلعه نشان دهنده نبوغ معماران این بنا بوده است و در نهایت نقش حمایتی از ارگ بم را به عهده داشته است.

نکته قابل توجه سالم ماندن بخشهای مهم این ارگ در طول تاریخ است و پس از زمین لرزه بم و فروپاشی این بنا ارگ راین بیش از گذشته مورد توجه گردشگران قرار گرفت و در بحث گردشگری به یکی از حلقه های اصلی و مقاصد گردشگری تبدیل شد.

جان عشایر از راههای بسته کوچ به لب رسید

روزگاری کوچ زیباترین بخش از زندگی عشایر کوچرو در زاگرس بود، روزگاری که زیبایی کوچ را می شد در نغمه های ایلیاتی ها و آوای دَرا، نقش قالی و گلیمهای زنان و دختران، حکایتهای پیران و شوق کودکان ایل از تولد بره ها و بزغاله ها در مسیر کوچ، دید و شنید اما از پیرزن عشایر بویراحمدی که سوال می کنم "کوچ بهاره عشایر چگونه گذشت؟" آهی می کشد و لب می گشاید که "رنگ رویم را ببین و از حالم هیچ مپرس."

زندگی کوچ نشینی قدمتی به بلندای تاریخ دارد و از آن هنگام که بشر برای تامین نیازهایش، دام را اهلی کرد و به خدمت خود در آورد، زندگی کوچ نشینی آغاز شد و اکنون نیز پس از قرنها این نوع زندگی در بخشی از جغرافیای کشور جریان دارد.

اساس اقتصاد زندگي كوچ نشيني بر پايه دامداري است و دام بنیان معیشت زندگی کوچ نشینی را تشکیل می دهد و براین اساس علف مهمترین بهانه برای کوچ است.

هرجا علوفه و مراتع سرسبز باشد، عشایر به آنجا کوچ می کند. بهارها و پاییزها که به نیمه می رسند، کوچ عشایر آغاز می شود و از قشلاق به ییلاق و ییلاق به قشلاق می روند و این حرکت جمعی هر ساله ادامه دارد.

قرنهاست که در جغرافیای زاگرس مرکزی و جنوبی، عشایر بویراحمدی و قشقایی، بهار و تابستانهای گرم را در دامنه های سرسبز دنا و پاییز و زمستانهای سرد را در دشتها و مراتع کهگیلویه و تپه ماهورهای گچساران و در کنار رودخانه هایی همچون زهره، مارون و خیرآباد می گذرانند.

بین قشلاقها و ییلاقها، عشایر در حرکت هستند و این زمان اگرچه سخت ترین بخش زندگی عشایر است اما خاطره انگیزترین نیز بوده و خاطرات تلخ و شیرین کوچ، تجربه های دیروز و حکایت های فردای عشایر است.

خروج سالانه میلیاردها مترمکعب آبهای مرزی از کشور/ ثروتی که به برباد می رود!

بر اساس اعلام کارشناسان محیط زیست در دهه های اخیر فلات ایران از زمین و آسمان با بحران کم آبی و خشکسالی مواجه شده این در حالی است که سالانه بخش اعظمی از آب های مرزی به عنوان ثروت ارزشمند و غیر قابل جایگزین به راحتی از کشور خارج می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند آمار دقیقی از میزان خروج آبهای مرزی کشور در دست نیست اما سالانه تنها از رودخانه مرزی زاب بیش از 2.3 میلیارد مترمکعب آب وارد کشور عراق می شود در حالی دریاچه ارومیه برای حفظ وضعیت فعلی سالانه 3.1 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد.

هم اکنون به دلیل سوء مدیریت منابع آبی، هدررفت آب در پی استفاده بی رویه در بخش های مختلف،راندمان پایین آبیاری در بخش کشاورزی،کم بودن میزان نزولات آسمانی به همراه استفاده غیراصولی از منابع آب های زیرزمینی نه تنها آذربایجان غربی بلکه کشور را مشکل اساسی مواجه کرده و ادامه این روند غیرقابل جبران خواهد بود.

سالیانه 6 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از آبهای زیر زمینی کشور انجام می شود این درحالی است که طولانی بودن روند تشکیل آب‌های زیرزمینی و بهره برداری زیاد از آن، موجب شده که اگر اکنون برداشت از منابع آب زیرزمینی متوقف شود، چند هزار سال طول می‌کشد تا آب جایگزین به وجود آید.

مرگ تدریجی موسیقی هویتی آذربایجان/ هنرنمایی آشیق های وطنی در پستوی کافه خانه ها

موسیقی غنی، سنتی و اصیل آشیق (عاشیق) برخاسته از منطقه قره داغ ایران است و هنرمندان ما در زمان های گذشته این صنعت زیبا را در سراسر آذربایجان گسترانیده اند اما متاسفانه برخی عوامل در کشور و بی توجهی مسئولان و مردم به این موسیقی، باعث ترویج آن در جمهوری آذربایجان فعلی و در نهایت ثبت این هنر اصیل ایرانی به نام این کشور در یونسکو شده است.

آشیق ها یا نوازندگان ساز سنتی آذربایجان میراث داران بخشی از ادبیات شفاهی ایران زمین هستند که از دیرباز پاسدار میراث فرهنگی و فولکلوریک ایران بوده و دارای خصوصیاتی ارزنده از جمله مردم داری، خوش باطن بودن و داشتن سجایای اخلاقی و انسانی و معنوی بالایی هستند که با الهام از طبیعت و زیبایی های آن با آهنگ دلنوازشان تاریخ، هنر، طبیعت، جنگ آوری، مهر، محبت و عطوفت را پیش چشم انسان ها زنده کرده و در ذهن آنها مجسم می سازند.

هنرمندان صنعت آشیقی ایرانی با وجود برخورداری از تخصص و علم کافی متاسفانه در هیچ جایی معرفی و شناسایی نمی شوند، در صورتی که شاعران و هنرمندان این صنعت در جمهوری آذربایجان برای خود شبکه های تلویزیونی مستقلی دارند که از طریق آنها تبلیغ می شوند و با توجه به ارتباط کم رنگ شاعران با هنرمندان موسیقی آشیقی داخلی، هنرمندان ایرانی از شعرهای کشور آذربایجان تقلید می کنند و به صورت رایگان اشعار آنها در کشور ما تبلیغ می شود در حالی که در این خصوص منابع غنی ادبی در سینه ها و کتاب های شعرای ایرانی محبوس شده است.

رسانه ها به ویژه صدا و سیما برای معرفی شاعران و هنرمندان موسیقی داخلی نقش تاثیرگذاری دارند و غفلت از این امر ضربه جدی به هویت ملت ما وارد می کند بطوریکه به تدریج شاهد از بین رفتن این صنعت در کشور هستیم.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه مکان مناسبی برای ارائه موسیقی آشیق و ترویج آن در کشور وجود ندارد اکثر هنرمندان برای امرار معاش به کافه خانه های سنتی پناه می برند در حالی که به گفته هنرمندان این عرصه ایجاد مجتمع فرهنگی هنری برای فعالان این عرصه ضروری است.

زمین و آسمان ناامن از شکار بی رویه/ اسلحه پیرترین شکارچی مازندران غلاف شد

درحالیکه زمین، آسمان و آبها از شکار بی رویه نا امن شده، جمعی از شکارچیان مازندران آیین آشتی و دوستی با طبیعت را پیش گرفته و همپیمان شدند تا دیگر شلیک گلوله هایشان سکوت جنگل و خواب آرام قرقاول ها را نشکند و اسلحه هایشان را بر روی وحوش غلاف کردند.

تصمیم برخی از شکارچیان سه روستای میاندرود برای خودداری از شکار حیوانات درحالیست که وحوش هر لحظه در تیررس شکار هستند و هر آن، گونه ای بر اثر شکار غیرمجاز به تاریخ می پیوندند.

در این وضعیت، برخی از شکارچیان که حدود نیم قرن به شکار و صید غیرمجاز می پرداختند و اکنون اسحله هایشان را به زمین گذاشتند و تصمیم گرفتند تا از هرگونه شکار و صید خودداری کنند.

با آنکه سالیان سال با شکار و صید خو گرفته بودند اما همچنان قلبشان برای نوای خوش هوبره، گوزن زرد ایرانی، غرش خرس سیاه، پلنگ ایرانی، یوزپلنگ، گربه شنی، شاهین، عقاب شاهی، کبک دری، شاه روباه، درنای سیبری، پلیکان خاکستری و دلفین ها می تپد و امروز شنیدن آوای بسیاری از این گونه ها خاطره شده است.

شکارچیان سابق و دوستداران حاضر و ناظر محیط زیست روستاهای دارابکلا، مرسم و اوسا از توابع شهرستان ساری همپیمان شدند و سوگند یاد کردند تا از هرگونه شکار و صید چه بصورت مجاز و قانونی و چه بصورت غیرمجاز خودداری کنند تا با فرصت دادن به محیط زیست طبیعی، زمینه های زاد و ولد و احیای دوباره حیات وحش را فراهم کنند.

برگزاري جشنواره تئاتر فتح خرمشهر در هاله اي از ابهام/ امكان انتقال دبيرخانه به خرمشهر وجود ندارد

برگزاري جشنواره تئاتر فتح خرمشهر كه به منظور پاسداشت روز تاريخي و حماسه ساز سوم خرداد هر ساله در اين شهر برگزار مي شود امسال به دلايلي تاکنون برگزار نشده است.

چه چیزسبب شده که متولیان امر فرهنگ و هنر کشور شعار امسال در حمایت از فرهنگ را نادیده گرفته و با عدم همکاری خود با برگزاری هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر سعی در خاموش کردن چراغ این جشنواره داشته باشند؟

هنرمندان تئاتر نظر بر این دارند که با توجه به برگزار شدن همایشها، جشنواره ها و اجلاس های متنوع در کشور، چرا برگزاری برخی از جشنواره های فرهنگی و هنری همیشه با چالش ها و موانع متعددي روبرو مي شوند به خصوص زمانی که متولی برگزاری جشنواره ای یک شهرستان باشد؟

یکی از هنرمندان تئاتر کشور که با کار صحنه ای «باز می گردم به خانه ام» جزو راه یافتگان به جشنواره مقاومت خرمشهر است در اين خصوص به خبرنگار مهر می گوید: جشنواره فتح خرمشهر با 17 دوره برگزاری یک جشنواره مهم و جا افتاده در کشور است ولي اینگونه اتفاقات باعث مي شود که هنرمندان در سالهای آینده دیگر رغبتی برای شرکت در این جشنواره نداشته باشند.

مرتضی اسدی مرام با اشاره به اینکه حتی در اروپا هم جشنواره ها از حمایت دولتی برخوردارند، در خصوص برگزاری با تاخیر این جشنواره عنوان می کند: مشکلات مالی در کل کشور وجود دارد و بحث بودجه تئاتر در این میان بسیار قابل توجه است که با مراجعه به آمار بودجه های مصوب در مجلس در می یابیم که تئاتر در کشور ما مورد بی مهری قرار گرفته به طوری که بودجه در نظر گرفته شده امسال بسیار ناچیز است.

رشته‌های نظری در کنگان و عسلویه رو به نابودی است/ کار و دانش؛ فرصتی که تبدیل به تهدید می شود

رشته‌های نظری در کنگان و عسلویه رو به نابودی است و دانش آموزان دبیرستانی به سمت رشته های کاردانش هدایت شده اند و با توجه به اینکه این شهرستان‌ها یک منطقه صنعتی است، لذا جوانان از بیم آنکه مدرک رشته های نظری بازار کار خوبی نداشته باشد، رو به رشته‌های کاردانش و فنی آورده تا با مدرک آن بتوانند در یکی از شرکت‌ها جذب شده و امرار معاش کنند.

از یک دهه پیش که شرایط اشتغال برای جوانان سخت تر از گذشته شده است، رشته های کاردانش، کم کم جایگزین رشته های نظری شده اند.

با توجه به اینکه طی سال های اخیر کشور سیاستی با عنوان کوچک کردن دولت در پیش گرفته لذا هر سال نسبت به سال گذشته تعداد استخدامی‌های ادارات و نهادهای دولتی در حال کمتر شدن است.

با این روند و با توجه به اینکه منطقه کنگان و عسلویه یک منطقه صنعتی است لذا جوانان از بیم آنکه مدرک رشته های نظری بازار کار خوبی نداشته باشد، رو به رشته‌های کاردانش و فنی آورده تا با مدرک آن بتوانند در یکی از شرکت‌ها جذب شده و امرار معاش کنند البته چنانچه جذب شرکت ها نیز نشوند می توانند با توجه به حرفه ای که آموخته اند برای خود شغلی مناسب راه اندازی کنند تا نهایتا گرفتار باتلاقی بنام بیکاری نشوند.

از طرفی دیگر شهرستان کنگان و عسلویه با این روند طی سال های آینده با کمبود فارغ التحصیلان رشته های نظری روبرو می شود و برای تامین نیروی مورد نیاز خود در رشته های نظری با چالش و معضل جدی روبرو می شود.

در این میان آموزش و پرورش استان بوشهر، شهرستان کنگان و عسلویه به اتفاق روسای دانشگاه های منطقه، فرمانداران این دو شهرستان و مدیران هنرستان های این دو شهرستان باید با یک هم اندیشی، راهکاری را بیابند که تعادل را در این زمینه ایجاد کنند.

"قبه سبز" در معرض نابودی است/ یادگاری از تنها حاکم زن تاریخ کرمان

ترکان خاتون تنها زنی است که در مقطعی از تاریخ بر کرمان حکومت کرده‌ و بسیاری از بناهای تاریخی و اقدامات زیربنایی این شهر در زمان همین حاکم بنا نهاده شده است؛ از آن جمله "قبه سبز" به عنوان نخستین مرکز علمی جنوب‌شرق ایران است. بنایی که هم اکنون هم آغوش ویرانی و فراموشی شده‌است.

تاریخ کهن کرمان در طول سال‌ها حکام بسیاری بر خود دیده که بسیاری از آنها بناها و زیرساخت‌هایی را به یادگار گذاشته‌اند که پس از گذشت سال‌ها همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند یا به عنوان گوشه‌ای از تاریخ و تمدن کرمان کهن به یادگار مانده‌اند.

شاید کمتر کرمانی بداند که یکی از عادل‌ترین و موثرترین حکام کرمان زنی بوده به نام ترکان خاتون که در زمان حکم‌رانی وی بر کرمان، این خطه به یکباره شاهد تحولی عظیم می‌شود، بسیاری از آب انبارها، قنات‌ها و بناها و راه‌های استان کرمان در زمان این حاکم مقتدر احداث می‌شود و امنیت و فرهنگ در کرمان رونق می‌گیرد بطوریکه کرمان به یکی از مراکز اصلی علم و ادب و معماری تبدیل می‌شود.

وی از سلسله حاکمان قراختایی در کرمان محسوب می‌شده که از سال 655 تا 681 بر این سرزمین حکمرانی کرد و بسیاری از مدارس، کاروانسراها و البته مساجد کرمان در زمان او احداث شد.

در کنار خدمات گسترده‌ای که وی در کرمان انجام داد می‌توان به دوراندیشی علمی و فرهنگی وی اشاره کرد که موجب رونق فرهنگ و ادب و مذهب در کرمان شد وی نخستین دانشگاه کرمان و یکی از اولین دانشگاه‌های ایران را بنا نهاد که هم اکنون به گنبد یا قبه سبز در کرمان شهرت یافته است.

سرما ‌کشاورزان کردستانی را زمین گیرکرد/ بیمه حرام نیست!

سال زراعی امسال برای کشاورزان کردستانی به ویژه باغداران سال خوبی نبود چرا كه عليرغم خسارت هایی که به واسطه سرما به محصولات آنها وارد شد مطرح شدن شايعه اي در خصوص جايزنبودن دريافت خسارت بیمه محصولات کشاورزی به نوع دیگری به آنها خسارتي دو چندان وارد كرد.

در طول تاریخ کشاورزان زیادی به دلیل خسارت های حاصله از وقوع بلایای طبیعی هم چون خشکسالی، سیل و تگرگ ،سرما،طوفان و غیره شغل خود را رها کرده و به شهرها مهاجرت کرده اند. پس از رویت شرایط حاصل از خسارت هایی که اکثر سال ها بر کشاورزان وارد می شد، بیمه محصولات کشاورزی مطرح شد و این بیمه به عنوان پشتوانه محکمی در برابر حوادث و بلایای طبیعی دریچه تازه ای به روی کشاورزان ودامداران گشود.

اکنون حدود 24 سال از عملیات اجرایی بیمه محصولات کشاورزی و دامی در استان کردستان می گذرد و در حال حاضر بیش از 50 محصول در این استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. حال با گذشت این مدت زمان از آغاز عملیات اجرایی بیمه کشاورزی در استان کشاورزان زیادی هر ساله اقدام به بیمه محصولات خود می کنند ولی امسال در تعدادی از روستاهای استان عليرغم وقوع سرمای دیررس بهاره تعدادی از کشاورزان سطح استان به ویژه سنندج بنابر گفته های چندین روحانی که بیمه محصولات کشاورزی را حرام اعلام کرده بودند، محصولات خود را بیمه نکردند و از این لحاظ بسیار متضرر شدند.

در حال حاضر در شهرستان های سنندج، بانه، سقز، دیواندره، بیجار، کامیاران، مریوان،سروآباد، دهگلان و قروه شرکت های نمایندگی بیمه کشاورزی استان فعال است.