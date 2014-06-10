درآمد 10 هزار میلیارد تومانی دولت از گرانی گاز در سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غروی در جمع مدیران صنعت گاز با بیان اینکه هم اکنون 13 پالایشگاه گاز، 34 هزار کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی و بیش از 9 میلیون انشعاب گاز در ایران وجود دارد، گفت: در شرایط فعلی حدود 21 میلیون واحد مسکونی در سطح کشور زیرپوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند.



معاون شرکت ملی گاز ایران ضریب نفوذ گاز در شهرهای ایران را 95 درصد و در روستاها 56 درصد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر سهم گاز در سبد انرژی کشور به حدود 65 درصد افزایش یافته است.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از یکهزار شهر و 16 هزار روستای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، به محدودیت شرایط و افزایش هزینه های گازرسانی به مناطق باقیمانده کشور اشاره و تصریح کرد: هزینه‌های گازرسانی به شهرها و روستاهای به صورت غیرمتعارف افزایش یافته بطوری‌که هزینه سرانه انشعاب در برخی روستاها به بیش از 10 میلیون تومان رسیده است.



وی با اعلام تجدید نظر در گازرسانی به روستاهای باقیمانده کشور، بیان کرد: یکی از سیاست های فعلی انتقال انرژی به روستاها با استفاده از روش های مختلف و متنوع همچون انرژی‌های نو است.



غروی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی در بسیاری از شهرها و روستاها گازرسانی با خط لوله صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، اظهار داشت: امسال به‌منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های عمرانی برنامه ریزی به شکل متفاوت انجام شده به طوری که در این برنامه رابطه مستقیم بین وصول مطالبات و تامین نقدینگی شرکت‌های گاز استانی تعریف شده است.



معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با یادآوری اینکه امسال باید 100 هزار میلیارد ریال به سازمان هدفمندی یارانه ها بپرداریم ضمن آنکه پروژه های خطوط انتقال گاز را نیز در کشور به اجرا درآوریم که برخی از آنها بسیار حیاتی است، تبیین کرد: این امر محقق نمی شود مگر آنکه شرکت‌های گاز استانی وصول مطالبات خود را به موقع انجام دهند.