به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نهاوندیپور ظهر سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اشتغالزایی این تعداد پروژههای به بهرهبرداری رسیده در استان را 196 نفر یاد کرد.
وی اظهار داشت: از 21 تا 27 خردادماه سالجاری هفته جهادکشاورزی نامگذاری شده است و در این هفته برنامههای متعددی در دستور کار است.
مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: استان زنجان پاکترین منطقه کشور در کنترل آفات و امراض نباتی است.
نهاوندیپور تاکید کرد: استان زنجان امسال از استانهای برتر تولید نهال شناسنامهدار و از صادرکنندگان این محصول است و پیش بینی می شود در سال زراعی جاری3 میلیون تن انواع محصول کشاورزی در سطح استان زنجان تولید شود.
وی گفت: 16 هزار هکتار از باغات استان زنجان زیر کشت انگور هستند که به طور متوسط 200 هزار تن از این محصول برداشت می شود.
مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان یاد آورشد: 240 میلیارد تومان درآمد خالص انگور استان زنجان میباشد.
نهاوندی پور تصریح کرد: این محصو ل اشتغالزایی خوبی را هم در استان دارد.
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