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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

در تذکری شفاهی بیان شد؛

دستگاه قضا با بی بندوباری و بی‌حجابی مقابله کند/ انتقاد یک نماینده از برگزاری جشن طلاق

دستگاه قضا با بی بندوباری و بی‌حجابی مقابله کند/ انتقاد یک نماینده از برگزاری جشن طلاق

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از مواضع آیت‌الله سیداحمد خاتمی در خصوص عفاف و حجاب گفت: دستگاه قضایی با بی بندوباری و بی حجابی مقابله کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز سه شنبه در تذکری شفاهی خطاب به وزیر کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: باید برای احیای مطالبات فرهنگی مورد نظر مقام معظم رهبری راهکارها و اهدافی ارائه شود تا سریع تر با آسیب های فرهنگی مقابله شود.

وی همچنین از دستگاه قضا خواست که با بی بندوباری و بی حجابی برخورد جدی کند و از برگزاری جشن طلاق انتقاد کرد و خواستار مقابله جدی با عوامل کشف حجاب سازمان یافته، شد.

سالک در ادامه افزود: از مواضع آیت الله سیداحمد خاتمی در خصوص عفاف و حجاب دفاع می کنم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین از رئیس جمهور خواست به وضعیت جانبازان که همه زندگی خود را در طبق اخلاص گذاشته اند، رسیدگی شود.

کد مطلب 2308507

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