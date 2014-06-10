به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دانشگاه ریدینگ 6 دفترچه یادداشت بکت را که در برگیرنده یادداشت ها و دست نوشته های وی از اولین چاپ کتاب «مورفی» بود، سال پیش در حراجی ساتبی به قیمت یک میلیون و 200 هزار یورو خریداری کرد، و اکنون آنها را برای یک روز در معرض دید عموم قرار می دهد.

این دانشگاه امیدوار است این گنیجینه ناب ادبی را در کشورهای دیگر نیز به نمایش درآورد.

جیمز بار از مسئولان این دانشگاه در این باره گفت این دست نوشته‌ها در موزه زندگی رعیتی انگلیسی در ریدینگ از فردا برای یک روز به نمایش در می آید. وی گفت دوست داریم این گنجینه ادبی را در آینده در مراکز دیگری نیز به نمایش بگذاریم. اما ابتدا باید دیجیتال کردن آنها را به اتمام ببریم.

این دست نوشته‌ها امکان بررسی روند و سبک ارایه افکار بکت در قالب یک اثر ادبی را به خوبی نشان می‌دهند.

طراحی ها و تصاویری که بکت از چارلی چاپلین در گوشه های برخی از صفحات کشیده وچندین نمونه مختلف که بر سطور افتتاحیه «در انتظار گودو» نوشته از جمله محتویات این دفترچه ها هستند.

سال پیش دانشگاه ریدینگ این دست نوشته ها و طراحی های به جا مانده از ساموئل بکت نویسنده و نمایشنامه نویس مشهور ایرلندی را خرید تا آن ها را به مجموعه ای که شامل بیش از 500 دست نوشته و طرح از ساموئل بکت است و در این دانشگاه نگهداری می شود، اضافه کند.

این مجموعه شامل 6 دفترچه است و علاوه برد نوشته‌ها طراح هایی هندسی و اتودهایی از شخصیت های مختلف به قلم بکت را در خود دارد.

یادداشت های موجود در این دفترچه ها در فاصله آگوست 1935 تا ژوئن 1936 در دوبیلن و لندن نوشته شده اند و نشان دهنده چگونگی خلق شخصیت های بکتی هستند.

کارشناس بکت شناس معتقد است این دست‌نوشته ها که تاکنون در دسترس دانشگاهیان نیز قرار نداشتند، وجه منحصر به فردی از ذهنیات بکت را ارایه می کنند.

در این دفترچه‌ها علاوه بر چندین افتتاحیه که بر «در انتظار گودو» نوشته شده، چندین افتتاحیه متفاوت که بکت برای رمان «مورفی» در نظر گرفته بود نیز جای دارد. این رمان نخستین بار در سال 1936 منتشر شد.

بکت خالق آثاری چون «در انتظار گودو» از معدود نویسندگانی بود که به دو زبان انگلیسی و فرانسوی می نوشت و جایزه نوبل را در سال 1969 دریافت کرد.