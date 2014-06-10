علیرضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: شورای تحقیقات، کمیته کاربست یافته‌های پژوهشی و شورای برنامه ریری پژوهشسراهای دانش آموزی، حاصل این اقدام است.

وی بیان داشت: در شورای تحقیقات با نیروهای جدید و رویکری نو، در پی رفع مسائل اساسی و بنیادی آموزش و پرورش از طریق پژوهش هستیم.

تشکیل بانک مشکلات آموزش و پرورش در استان

وی تصریح کرد: با تشکیل بانک مشکلات آموزش و پرورش در استان، برنامه ریزی لازم را انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به این که در کمیته کاربست یافته های پژوهشی، 27 تن از بهترین پژوهشگران استان برای اثر بخش ساختن پژوهش و تحقیق شعار تصمیم بدون تحقیق هرگز، درصدد بسط و نشر یافته های پژوهشی و به کارگیری آنها هستیم.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی، افزود: ما به دنبال استخراج و طبقه بندی تمام پژوهشهای حوزه آموزش و پرورش هستیم تا آنها را در اختیار کاربران قرار دهیم.

کاظمی از به نقد کشیدن بخش‌های مختلف آموزش و پرورش توسط نتایج پژوهش‌های تحقیقی این حوزه سخن گفت و اذعان کرد: در شورای برنامه ریزی، پژوهش‌سراهای دانش آموزی درصدد فعال سازی این مکانهای علمی با مسوولیت معاون متوسطه استان، آقای نیری هستیم.

تشکیل کمیته ای بازبینی آثار و تالیفات پژوهشی

وی با اذعان بر ارتقا پژوهشهای دانش آموزی در این شورا بر جهت دهی تحقیقات دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه تعلیم و تربیت تاکید کرد.

کاظمی همچنین از تشکیل کمیته ای به نام بازبینی آثار و تالیفات به دستور مدیرکل به منظور تشویق معلمان به پژوهش و تالیف همچنین تقدیر از آنان خبر داد و اضافه کرد: این اقدام به ترویج آثار مناسب در حوزه آموزش و پرورش و نظارت بر توزیع محصولات فرهنگی کمک می کند.

وی از تشکیل این کمیته در شهرهای استان نیز گفت و افزود: راههای کمک به همکاران مولف و محقق هم در این کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برگزاری جشنواره های تولید محتوای الکترونیکی ویژه معلمان

وی در خصوص برگزاری جشنواره های تولید محتوای الکترونیکی و وبلاگ نویسی ویژه معلمان توضیح داد: بحث تولید محتوا کشوری است و هنوز ابلاغ نشده که به محض اعلام، در قالب یک کار مشترک با گروه فن آوری و بررسی تحلیل محتوا این کار انجام می شود.وبلاگ نویسی هم اگر کشوری انجام نشد در سطح استان برگزار می کنیم.

کاظمی در مورد استفاده از آثار جشنواره رشد در مدارس اظهار داشت: این جشنواره با ارائه 30 فیلم و در 14 شهرستان ارائه شده است.ما قصد داریم در این جشنواره به سمت تولید برویم.معلمان فیلم بسازند و در مدارس هم استفاده کنند.

وی بر تنوع آموزشی در این آثار تاکید و تصریج کرد: نتایج فیلم رشدبهترین ابزار مفاهیم علمی و تربیتی مدارس خواهند بود البته فیلم‌های منتخب در قالب لوح فشرده به آموزشگاهها ارسال می شود.