200 واحد صنایع غذایی مازندران با نصف ظرفیت در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، جلوگیری از پلمپ واحدهای صنعتی و معدنی بدون لحاظ کردن قوانین و مقررات، بکارگیری توان و تجربه نخبگان صنعتی و معدنی، عارضه یابی تسهیلات دهی از محل صندوق توسعه ملی و استعلام سازمانها از دیگر موارد مطرح شده در نشست صنعت ومعدن مازندرن بوده است.

داریوش هندوئی رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت مازندران پیش از ظهر سه شنبه در این جلسه، ضمن معرفی خانه و انجمنهای تخصصی ششگانه اظهار داشت: وظیفه اصلی بزرگترین تشکل صنعتی- معدنی یعنی خانه صنعت، معدن وتجارت در استانها هدایت، حمایت، مشاوره و حراست از حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

داریوش هندویی افزود: بنابراین انتظار داریم که حاکمیت و دولت در مواقعی که این بخش دچار مشکل می شود از تولید پشتیبانی کند چرا که هدف ما مقدس و در راستای اهداف حاکمیت بوده و این خواسته توقع نابجایی نیست.



نصراله صدرزاده رئیس انجمن معدن و قائم مقام معدنی خانه با بیان اینکه ما عاشق کار معدنی خود هستیم و بهمین خاطر در نقاط صعب العبور، سخت و کوهستانی سرمایه گذاری کردیم با آنکه از طریق سپرده گذاری در بانکها می توانستیم با آسودگی خاطر، سود بیشتری ببریم.



صدرزاده خاطرنشان کرد:سرچشمه و پایه کارهای عمرانی و ساخت و سازها معادن هستند با این اوصاف خواهش ما این است که مقامات کشوری و استانی به سایر مدیران استانی و شهرستانی سفارش و توصیه کنند که به جایگاه و اعتبار معدندران لطمه نزنند و آنان را در توسعه معادن یاری رسانند.



وضعیت رکود تورمی پابرجاست



محمد علی ذکریایی رئیس انجمن فلزی خطاب به دولتمردان تدبیر و امید گفت؛ میزان عملکرد با شعارها و برنامه های اعلام شده همخوانی و تناسب ندارد و در انتظار حمایت های بیشتر و واقعی در قالب بسته های حمایتی از تولید هستیم.

ذکریایی افزود: وضعیت رکود تورمی همچنان حکفرماست اما تاسف بارتر اینکه با هم همدرد نیسیتم و در این وضعیت سخت و طاقت فرسا هم باید اقساط بانکی بالای 30 درصد را پس بدهیم در حالیکه چیزی از مطالبات دریافت نمی کنیم خیلی وقتها مسئولین و مدیران طرف بانکها را می گیرند و اعلام می دارند که بدهی شما جزو بیت المال و مال مردم است آنگاه کسی نمی پرسد کارخانجات شما در اصل مال کیست؟.



رئیس انجمن فلزی با بیان اینکه ما بجای دولت امنیت اقتصادی ایجاد می کنیم از دولتمردان و حاکمیت خواست که تولیدکنندگان را دریابند.



تولید مظلوم واقع شده است



حسن رضا دسترنج رئیس انجمن صنایع همگن کانی غیرفلزی و قائم مقام صنعتی خانه ابراز داشت؛ در حال حاضر بدرستی که تولید مظلوم واقع شده است و کسی بدنبال جبران مافات بویژه جبران اشتباهات سیستم پولی و بانکی نیست.



وی سپس مشکل حمل و نقل سیمان کیاسر و تسهیلات نوسازی صنایع انرژی بر از جمله عایق های رطوبتی و ابلاغیه شرکت نفت در خصوص عدم تامین واحدهای مازوت سوز را مطرح کرد.



تنها 200 واحد صنایع غذایی مازندران فعال است



اسماعیل خاتمی مقدم رئیس انجمن غذایی و دارویی خانه ضمن اعلام رونمایی از بانک اطلاعاتی جدید انجمن در روز دوشنبه همین هفته در آمل اعلام داشت؛ از مجموع 450 صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت غذایی استان که از سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران پروانه بهره برداری اخذ کرده اند تنها حدود 200 واحد با ظرفیتی کمتر از 50 درصد به فعالیت مشغول هستند.



خاتمی مقدم یادآور شد؛ سازمان جهاد کشارزی بدلیل تفویض اختیارهای جدید نیازمند حمایتهای تشکلها و انجمنهای مرتبط است.



مهدی یوسفیان عضو هیئت مدیره خانه بیان داشت؛ واحدهای صنعتی و معدنی استان باید ممیزی، تفکیک و دسته بندی شوند و وضعیت و مشکلات هریک در بخشهای مختلف بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر موارد مشخص و در مراحل بعدی، پس از بررسی بدنبال حل آنها اقدام لازم و کافی صورت پذیرد.

یوسفیان مشکلات راه و حمل و نقل استان را معضل جدی مازندران برای توسعه اقتصادی و صنعتی و معدنی برشمرد و در رابطه با صنعت چوب تصریح داشت؛ طرحهای موجود مربوط به سالهای خیلی دور می باشد و لازم است نسبت به تامین و تولید چوب مورد نیاز با انتقال تجربیات کشورهای خارجی اقدامات موثری را بعمل آورد.



شاهپور نیازی نایب رئیس خانه و رئیس انجمن برق و الکتروینک خواستار بازتعریف رابطه خانه و سازمانهای ذیربط شد نیازی اعلام کرد: تولید در این زمان با چالشهای متعدد و متفاوتی روبروست و حل آنها از توان ما خارج بوده و نیازمند تعامل جدی مدیران دستگاهها و ارگانها با خانه صنعت، معدن وتجارت است.

نایب رئیس خانه همچنین درخواست کرد؛ در اجرای پیاده سازی استراتژی صنعتی و معدنی استان این تشکل را مشارکت دهند.