تام ايران خودرو صدر ليگ برتر فوتسال را از دست داد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين ديداركه جمعه شب و ازهفته بيست و دوم اين مسابقه ها برگزار شد تيم تام ايران خودرو با نتيجه 4 بر 2 مغلوب حريف خود شد.
در ديگر ديدارهاي مهم اين هفته، تيم ارم كيش قم با نتيجه 5 بر 3 سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي را پشت سر گذاشت و پست اصفهان با نتيجه 3 بر 2 از سد چيني همگام شهركرد گذشت.
در ساير ديدارها نتايج زير بدست آمد:
صدرا شيراز 10 - پگاه گيلان 9
پرسپوليس تهران 2 - راه آهن تهران 2
شهيد منصوري قرچك 3 - استقلال تهران 2
دانشگاه آزاد اسلامي 2 - شن سا ساوه 3
در جدول رده بندي اين رقابت ها، تيم ارم كيش قم با كسب 43 امتياز درصدرايستاده و تيم هاي تام ايران خودرو و پست اصفهان به ترتيب با 42 و 40 امتياز در رده هاي بعدي جاي دارند.
تيم تاير ايران خودرو با شكست مقابل راه سازي صدرنشيني رقابت هاي فوتسال قهرماني باشگاههاي برتر ايران را از دست داد.
به گزارش خبرنگار "مهر" در اين ديداركه جمعه شب و ازهفته بيست و دوم اين مسابقه ها برگزار شد تيم تام ايران خودرو با نتيجه 4 بر 2 مغلوب حريف خود شد.
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