تام ايران خودرو صدر ليگ برتر فوتسال را از دست داد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين ديداركه جمعه شب و ازهفته بيست و دوم اين مسابقه ها برگزار شد تيم تام ايران خودرو با نتيجه 4 بر 2 مغلوب حريف خود شد.

در ديگر ديدارهاي مهم اين هفته، تيم ارم كيش قم با نتيجه 5 بر 3 سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي را پشت سر گذاشت و پست اصفهان با نتيجه 3 بر 2 از سد چيني همگام شهركرد گذشت.

در ساير ديدارها نتايج زير بدست آمد:

صدرا شيراز 10 - پگاه گيلان 9

پرسپوليس تهران 2 - راه آهن تهران 2

شهيد منصوري قرچك 3 - استقلال تهران 2

دانشگاه آزاد اسلامي 2 - شن سا ساوه 3

در جدول رده بندي اين رقابت ها، تيم ارم كيش قم با كسب 43 امتياز درصدرايستاده و تيم هاي تام ايران خودرو و پست اصفهان به ترتيب با 42 و 40 امتياز در رده هاي بعدي جاي دارند.