به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کینو لاربر به عنوان توزیع کننده فیلم «دختری تنها در شب پیاده به خانه می‌رود» ساخته آنا لیلی امیرپور، این فیلم را در سراسر آمریکای شمالی به نمایش می گذارد.

این فیلم که الیجا وود بازیگر «ارباب حلقه ها» از تهیه کنندگانش است، داستانی حیله‌گرانه و خون آشامی را در دنیای خیالی ایرانی تصویر کرده است.

این فیلم که زمستان پیش برای اولین بار در جشنواره ساندنس به نمایش درآمد، به عنوان یک رمانس زنانه خون آشامی از خاورمیانه شهرت پیدا کرد و اولین فیلم بلند آنا لیلی امیرپور است که تلاش کرده است شبیه زیرشاخه‌ای از ژانر عامه‌پسند خون آشامی استانداردهای این ژانر را هم حفظ کند.

«دختری تنها در شب پیاده به خانه می رود» فیلم سیاه و سفید خون آشامی، به تازگی به عنوان فیلم افتتاحیه برنامه کارگردان‌های جدید/فیلم های جدید نیز انتخاب شده و در لینکلن سنتر انجمن فیلم آمریکا به نمایش در می آید.

شیلا وند، آرش مرندی و دومینیک رینز بازیگران این فیلم هستند.

کینو لاربر قصد دارد تا این فیلم را اکتبر (مهر) 2014 راهی سینماهای آمریکا کند و پس از آن نسخه دیجیتال و خانگی آن را در دسترس عموم بگذارد.

لاربر با صدور اعلامیه ای این فیلم را فیلمی سینمایی و درخشان خواند که آنها را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. این کمپانی گفت در جستجوی فیلم های تصویری است و فیلم آنا لیلی نیز چنین ویژگی هایی را دارد و کاری غیرقابل پیش بینی است.

ورایتی درباره این فیلم نوشته بود: این کارگردان و نویسنده ایرانی-آمریکایی با استفاده از عناصر نئو نوآر و حتی اسپاگتی وسترن در این فیلم و ترکیب آنها در عین حال قصد دارد سیاست های جنسیتی معاصر را نقد کند.

کارگردان در این فیلم از شات‌های طولانی برای ارایه چهره با حجاب قهرمانش به نام «نوسفرتا» در عبور از خیابان‌ها به دنبال خون استفاده کند و او را در فضای بیابان‌مانند شب عبور دهد.

داستان فیلم «دختری تنها در شب پیاده به خانه می رود» در شهری به نام بد سیتی (شهر بد) می گذرد؛ شهری بی قانون که ظاهرا در ایران واقع است اما در مسیری صنعتی و سوخته و با جعبه‌هایی که عناوینی از حومه شهر را بر خود دارد، تصویر می شود.

این فیلم که در کالیفرنیا فیلمبرداری شده به نوعی اشاراتی به فیلم «شهر گناه» فرانک جی میلر دارد و کارگردانش تلاش دارد به نوعی با این فیلم یادآور کتاب‌های مصور هم باشد و این عناصر را به صورتی سرزده وارد فضایی کند که دربردارنده فرهنگ سنتی ایرانی است.

داستان این فیلم از این قرار است: یک مرد جوان ایرانی به نام آرش که خودش را جیمز دین ایرانی می‌نامد در قالب پانکی جوان با ماشین اسپرت و رویاهای شبیه «شهر گناه» نیز در فیلم حضور دارد. سعید یک زن‌ستیز و از دیگر شخصیت‌های این فیلم است.

این فیلم 105 دقیقه‌ای به زبان فارسی تهیه شده و امین پور در کنار سینا سیاح و جاستین بگنود تهیه کننده آن هستند. کمپانی بلک لایت متعلق به رضا سیکسو و دانیل گراو تهیه کننده ویژه فیلم هستند و الیجا وود، دانیل نوا و جاش والز نیز از دیگر تهیه کنندگان فیلم هستند که کارشان را بر ساخت فیلم‌های ترسناک متمرکز کرده‌اند.

آنا لیلی امیرپور نویسنده «یک خودکشی کوچولو» نویسنده و کارگردانی است که با ساخت فیلمی به همین نام در سال 2012 برای اولین بار راهی جشنواره ساندنس شد. «عشق واقعی» در سال 2010 و «احساس حماقت می‌کنم» در سال 2012 دیگر فیلم‌های کوتاه وی بودند. او ساکن لس آنجلس است.

به گزارش مهر، این نخستین‌بار نیست که دشمنان ایران و اسلام در قالب آثار سینمایی به ارائه چهره‌های تاریک و غیرواقعی از اسلام و ایران می‌پردازند. این توهین‌ها و افتراها گاه در قالب توهین به اسلام و شخصیت‌های اسلامی و دینی و گاه در قالب توهین به شخصیت‌های ملی ایران بروز پیدا کرده است.