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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه‌شنبه در بازار 941 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 938 هزار تومان، نیم سکه 475 هزار تومان، ربع سکه 275 هزار تومان و سکه گرمی 183 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 900تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1254 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3210 تومان، هر یورو را 4420 تومان، هر پوند را 5400 تومان و هر درهم امارات را 880 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 9415000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 938000
نیم سکه 475000
ربع سکه 275000
1 گرمی 183000
هر گرم طلای 18 عیار 95900
نوع ارز  
دلار 3210
یورو 4420
پوند 5400

 

کد مطلب 2308568

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