ایرانیان مقیم خارج فرصت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی که در جمع ایرانیان مقیم ترکیه صحبت می کرد ، بابیان اینکه تمام ایرانیان خارج از کشور، سفیران ایران در بیرون از مرز و بوم خودمان هستند ، اظهارکرد: ایرانیان هر جا که هستند پرچمدار فرهنگ ، تمدن و اخلاق ایرانی در میان جامعه جدیدی هستند که آنجا زندگی می کنند.

رییس جمهوری با اشاره به تشکیل نخستین شورای روابط راهبردی ایران و ترکیه و سفرش به آنکارا در صدر یک هیات عالیرتبه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ،گفت: تشکیل این شورا گام مهمی در روابط دو کشور است و اگر چه فاصله زیادی تا نقطه مطلوب وجود دارد اما برگزاری این نشست و تصمیمات آن، حرکت خوبی برای گام برداشتن به سوی اهداف توسعه ای دو کشور است.

روحانی اظهارداشت: رساندن رقم مبادلات سالانه ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار ، تحرک بیشتر بخش خصوصی را می طلبد.

رییس جمهوری با تصریح بر اینکه دوران دولت سالاری حداقل در بخش اقتصاد به سر آمده ، گفت : امروز اقتصاد ترکیه با واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی در مسیر صحیحی حرکت می کند و ما نیز باید برای نجات اقتصاد کشور به بخش خصوصی میدان دهیم و فعالان بخش خصوصی نیز باید احساس مسوولیت کرده و به شکلی شایسته وارد میدان شوند .

روحانی با بیان اینکه طبیعی است که افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد با ریسک همراه باشد، افزود: با این حال ایرانیان خارج از کشور و از جمله ایرانیان مقیم ترکیه نباید دیگر خود را صرفا یک واسطه تجاری بدانند بلکه باید به سمت سرمایه گذاری ، انتقال تکنولوژی ، راههای تامین مالی پروژه ها ،کشف بازارهای جدید و کمک به ایجاد بازارهای مکمل، حرکت کنند.

رییس جمهوری گفت: دولت ها نیز باید زمینه را برای رشد روابط اقتصادی دوجانبه با تکیه بر بخش خصوصی دو طرف آماده کنند.

روحانی که اظهاراتش با تشویق های پی درپی ایرانیان مقیم ترکیه توام بود، افزود: دولت ها متولی خوبی برای بخش های اقتصادی و فرهنگی نیستند . البته وقتی این حرف را درباره فرهنگ در ایران بیان می کنیم، عده ای از همه طرف فریاد می کشند؛ البته شاید بنده فرهنگ را طور دیگری معنا می کنم ،فرهنگ یعنی همان چیزی که مردم با آن زندگی می کنند و متعلق به مردم است.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: البته دولت باید در بخش هایی ، از فعالیت های فرهنگی حمایت و زمینه را برای تولید کالای فرهنگی مهیا کند اما یک دیوان شعر خوب، هرگز به سفارش دولت و با صرف هر میزان پول تولید نخواهد شد.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید دریای بیکران مردم را باور کنیم، تصریح کرد: این شما ایرانیان مقیم ترکیه هستید که باید روابط دو کشور را بسازید چنانکه روابط دو ملت را می سازید. مردم ترکیه ،ایران را از دریچه رفتار و کردار شما می شناسند و صفحه تلویزیون قادر نیست ایران را به تنهایی معرفی کند .

روحانی با بیان اینکه این شما هستید که می توانید طراحی ها علیه وجهه ایران را خنثی کنید، اظهارداشت: شما سفیران اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ایران هستید.

رییس جمهوری در ادامه سخنانش باتاکید بر اینکه از نظر دولت تدبیر و امید بین ایرانیان خارج و داخل از نظر حقوق شهروندی ایران، هیچ تفاوتی وجود ندارد، گفت: همه نمایندگان دولت ایران که به ایرانیان مقیم خارج ، خدمات ارائه می کنند باید نگاهشان در وهله اول خدمت محور و در مرحله بعدی فرصت محور باشد .

روحانی افزود: همه ایرانیان در روز سختی، پناهگاه خود را دفاتر دولتی ایران در خارج می دانند و رفتار نمایندگان دولت ایران در خارج از کشور باید به گونه ای باشد که ایرانیان مقیم خارج ، هیچ گاه احساس بی پناهی و تنهایی نکنند و هرگاه در تنگنا قرار گرفتند پناهگاه خود را آن جایی بدانند که پرچم ایران در آنجا در اهتزاز است.

رییس جمهوری در ادامه در تشریح رویکرد فرصت محوری گفت: ایرانیان خارج از کشور در هر کجایی که هستند باید به مثابه یک فرصت دیده شوند و صرف نظر از عده اندکی که ایران را نشناخته و ارتباطشان را با وطن خود قطع کرده اند ، باید از فرصت حضور ایرانیان در خارج از کشور بهره ببریم و موضوع دوبرابر نمودن میزان مبادلات تجاری ایران و ترکیه ، بدون همت ایرانیان مقیم خارج از کشور و بخش خصوصی داخل کشور، غیرممکن است.

روحانی با اشاره به برخی مشکلات و مسایل ایرانیان مقیم که از سوی نمایندگان آنان اعلام شد ، اظهارداشت: همین جا و در حضور شما به وزیر خارجه و رییس دفتر رییس جمهوری دستور می دهم که همه این موارد را بررسی کرده و راه حل های آنها را ارائه دهند.

رییس جمهوری که اظهاراتش با تشویق حاضران همراه بود ، گفت: اگر بتوانیم برای شما کاری کنیم و خدمتی ارائه دهیم وظیفه ما است و منتی بر کسی نداریم؛ چرا که شما و همه ملت ایران ، ولی نعمتهای ما هستید.

روحانی در پایان سخنان خود تصریح کرد: بیایید همه دست به دست هم دهیم تا ایران را در رشد علم و فناوری ها پیشتاز سازیم و این مهم از دست مردم ایران بر می آید.