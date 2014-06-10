عوامل موثر در پدیده خودکشی درکردستان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر امروز در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان که در سالن دولت استانداری تشکیل شد، به وضعیت خودکشی در استان اشاره کرد و گفت: در فروردین و اردیبهشت امسال در شهرستان مریوان چهار مورد خودکشی روی داد که نگرانی هایی برای مسئولان و مردم استان ایجاد کرد.

آشناگر بیان کرد: پژوهشی در خصوص وضعیت وعلل و عوامل موثر در پدیده خودکشی توسط امور اجتماعی استانداری استان در حال اجرا است که پس از انجام این پژوهش می توان براساس نتایج حاصله برنامه های پیشگیرانه ای را تدوین کرد.

وی طرح تحول نظام سلامت در کشور را یکی از توفیقات ارزشمند دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: اقدامات مطلوبی هم چون کاهش سهم مردم از هزینه های درمان،تامین بیمه سلامت در قالب این طرح شاهد هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان اظهارداشت: به واسطه اجرایی شدن طرح مذکور حدود چهار میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که این مسئله تاثیر مطلوبی در پوشش سلامت کشور دارد.

آشناگر عنوان کرد: با تغییرات و پیشرفت های انجام شده تعریف های جدید از سلامت صورت می گیرد واکنون سلامت فقط مختص درمان نیست بلکه به سبک زندگی مردم تعمیم داده می شود.

وی افزود: بسیاری از عوامل ایجاد کننده و موثر در مرگ و میرها ناشی از مسائل ،پدیده ها و معضلات اجتماعی هم چون مصرف دخانیات ،کم تحرکی و غیره است.

وی بر گسترش ورزش های همگانی در استان تاکید کرد بیان کرد: برای ایجاد تحرک در جامعه باید اقدامی دسته جمعی و همگانی صورت گیرد و نیاز به فعال کردن ورزش های همگانی در استان بیش از گذشته وجود دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به زیاد بودن آمار مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای در استان عنوان کرد: وضعیت زیرساخت ها و جاده های استان مناسب نیست و بهبود این مهم جزو اولویت های کاری مسئولان استان است.

آشناگر کمبود مراکز امدادی در طول جاده های استان را از دیگر علل افزایش مرگ و میر ناشی از سوانح جاده ای خواند و عنوان کرد: برای اطلاع و کسب آمار دقیقی ازمیزان مرگ ومیرهای سوانح جاده ای ناشی از نبود نیروهای امدادی نیاز به انجام کار مطالعاتی است.

وی بر توجه جدی نسبت به بیماری های مشترک بین انسان و دام هم تاکید کرد و افزود: کانون های بیماری هایی هم چون وبا باید ابتدا شناسایی و سپس مبارزه را با آن شروع کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان عنوان کرد: درجلسات آینده کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان برای رسیدگی بهتر به مسائل تنها یک موضوع مطرح می شود و از پرداختن به موضوعات مختلف و پراکنده پرهیز می شود تا شاهد نتیجه موثری از جلسات باشیم.