به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست هم‌اندیشی فعالان سبک زندگی اسلامی عصر روز گذشته 19 خردادماه با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه برگزار شد.



در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری نویسنده و پژوهشگر پیرامون نحوه کار تأثیرگذار در حوزه فرهنگی و به‌خصوص مسئله سبک زندگی به ایراد سخن پرداخت.



وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های فرهنگی به‌خصوص مرتبط با مسئله‌ای بنام زندگی در کوتاه‌مدت اثر خود را نشان نخواهد داد، اظهارداشت: اینکه رهبر انقلاب هم بحث سبک زندگی را در مسیر تمدن سازی طرح کردند، به‌واسطه اثرگذاری کار بلندمدت در پهنه جغرافیایی وسیع است. وقتی از بحثی به نام تمدن سازی صحبت می‌کنیم یعنی کار با هدفگذاری طولانی‌مدت و هدف‌گذاری صحیح که منتج به نتیجه شود.

زائری عدم دوراندیشی و سرمایه‌گذاری فکری بلندمدت را مشکل مشترک برنامه‌سازان جامعه دانست و بیان داشت: کارهای کلیشه‌ای به این نحو نه‌تنها حل مشکل نمی‌کند که سبب ایجاد مشکل نیز خواهد شد. مثال بارز این امر آن چیزی است که ما در جریان انتقال سبک زندگی غربی و اقتداری که در این انتقال نهفته است با غلبه فرهنگ آمریکایی در آن می‌بینیم و در دسترس ترین این انتقال فرهنگ شیوه و نظام آموزش زبان انگلیسی است. اتفاقی که در این شیوه رخ می‌دهد انتقال آسان سبک زندگی غربی در قالب کتب آموزشی است.



این نویسنده تأکید کرد: اگر از سبک زندگی حرف می‌زنیم و می‌خواهیم برای آن کار کنیم باید بدانیم این امر با سخنرانی‌ها اتفاق نمی‌افتد، بلکه اتفاقاً باید با واقعیت ملموس و بیرونی مواجه باشیم. امروز می‌بینیم که سبک زندگی با دامنه‌ای وسیع و قدرتمند از طرف مقابل منتقل می‌شود و متأسفانه مقابله ما با این جریان انتقال فرهنگ در ضعیف‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد به‌عنوان مثال چاپ کتاب بدون شناخت واقعی مخاطب و ادبیات موردپسند او که مطمئناً نمی‌تواند راه به جایی برد.



وی با تأکید بر اینکه گفتمان حجاب به‌عنوان اصلی‌ترین مؤلفه سبک زندگی اسلامی قوی‌ترین گفتمان امروز دنیاست، گفت: در جامعه امروز اروپا به‌خصوص انگلیس و آلمان روز به روز موج اسلام‌گرایی و تمایل به حجاب افزایش یافته و برخی به خاطر این گرایش متحمل هزینه‌هایی می‌شوند که خود نشان‌دهنده اوج قدرت این گفتمان است و این قدرت و اقتدار اگر همراه با هدف‌گذاری صحیح باشد بدون نیاز به سازمان‌دهی و سخنرانی و همایش خودبه‌خود در یک بازه زمانی اثر خود را نشان خواهد داد.



وی در ادامه به نقش نهادهای اجتماعی غیردولتی در ترویج الگوی موفق زندگی اشاره کرد و گفت: دخالت دولت‌ها نه به معنای رسمی دولت که به معنای همه لایه‌های حکومتی و سازمانی و شبه‌دولتی باید در این حوزه به حداقل برسد. در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و به‌خصوص سبک زندگی تنها وظیفه دولتی‌ها از حیث نظارت و حمایت قابل‌پذیرش و دفاع است، اما درحوزه اجرا و تولید محصولات، دخالت و مشارکت نهادهای دولتی قابل دفاع نیست و این امر بر عهده نهادهای غیردولتی است و سازمان اوقاف نمونه موفق یک نهاد غیردولتی و مورد پذیرش در همه جوامع در طول تاریخ است که هر جا با آزادی اختیار و فارغ از فشارهای دولتی عمل کرده، نتایج موفق در پی داشته است.



حجت‌الاسلام محمدرضا زائری در پایان سخنانش تأکید کرد: اگر قرار باشد در حوزه سبک زندگی کار کنیم آن‌هم کار اثرگذار، لازمه‌اش این است که مسئله در فضای تمدنی طراحی شود و آن فضای تمدنی لازمه‌اش یک کار طولانی و درازمدت است.