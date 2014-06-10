طرح ارتقای ایمنی تردد عابران پیاده و موتورسواران در گیلان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر آل محمدی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه این مرحله از طرح که در روستای تمچال شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد، افزود: بر این اساس 100 روستا در 20 نقطه استان زیرپوشش سومین مرحله طرح بزرگ ارتقای ایمنی تردد عابرین پیاده و موتورسواران قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: دراجراي اين طرح دو هزار كلاه ايمني و صدها اقلام آموزشي میان موتورسواران و عابران پياده روستاهاي منتخب توزيع شده است.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي گيلان با بیان اینکه در مجموع طی سه مرحله اجرای این طرح افزون بر هفت هزار کلاه ایمنی در سطح روستاهای هدف برنامه توزیع شده است، ادامه داد: همچنین حدود 12 هزار نفر از هموطنان روستایی در سطح استان زیر پوشش طرح مذکور قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه پس از اجرای موفقیت آمیز طرح آموزش ارتقای ایمنی عابران و موتورسواران در سال های گذشته امسال نیز در راستای اقدام های فرهنگی و آموزشی سومین مرحله این طرح اجرا شد.