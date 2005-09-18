همايش علمي، فرهنگي و گردشگري خليج فارس برگزار مي شود // سمفوني خليج فارس براي اولين بار در دانشگاه تهران اجرا مي شود

دكتر احمدي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: اولين همايش علمي و فرهنگي گردشگري خليج فارس همزمان با روز جهاني جهانگردي با حضور اساتيد دانشگاه ها، دانشجويان ايراني و خارجي دانشگاه هاي كشور برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: جلب توجه افكار عمومي بر اهميت منطقه استراتژيك خليج فارس و تقويت تفكر حفظ تماميت ارضي كشور، مقابله با تبليغات رسانه اي در كشورهاي غربي و عربي در خصوص تحريف تاريخ، همچنين مقابله با عنوان به كار برده شده درباره خليج فارس و همچنين فراهم آوردن امكان بازديد و آشنايي با جاذبه هاي گردشگري، فرهنگي و تاريخي منطقه خليج فارس از اهداف برگزاري اين همايش است.

وي در ادامه افزود: مراسم افتتاحيه همايش علمي و فرهنگي گردشگري خليج فارس با حضور رييس جهاد دانشگاهي، رييس بنياد ايرانشناسي، شخصيت هاي علمي، دانشگاهي كشور و دانشجويان در دانشگاه تهران برگزار مي شود. همچنين در مراسم افتتاحيه اين همايش براي اولين بار سمفوني خليج فارس اثر شاهين فرهت اجرا مي شود. نمايشگاهي از اسناد و نقشه هاي تاريخي خليج فارس نيز همزمان با همايش، برپا مي شود.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي خاطرنشان كرد: برنامه گردشگري همايش نيز با حضور دانشجويان خارجي و ايراني منتخب و فعال در جهاد دانشگاهي دانشگاه هاي سراسر كشور در خليج فاس و جزيره قشم برگزار مي شود.



وي افزود: جهاد دانشگاهي و مركز گردشگري علمي و فرهنگي دانشجويان ايران با همكاري سازمان گردشگري ايران، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بنياد ايران شناسي، استانداري هرمزگان، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه تهران و منطقه آزاد قشم اين همايش را برگزار مي كند.

وي تصريح كرد: مراسم اختتاميه همايش با حضور مقامات استان، اساتيد دانشگاه ها و دانشجويان همزمان با روز جهاني جهانگردي - پنجم شهريورماه- برگزار مي شود. در اين مراسم اساتيد و صاحب نظران علمي و دانشگاهي، در خصوص معرفي هويت فرهنگي، تاريخي خليج فارس و جاذبه هاي گردشگري خليج فارس سخنراني مي كنند.

به گزارش "مهر"، همايش علمي، فرهنگي و گردشگري خليج فارس از سوم تا ششم مهر ماه در دانشگاه تهران و جزيره قشم برگزار مي شود.