به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی اظهار داشت: بازنشستگان به عنوان گنجینه‌های خرد، مملو از تجارب ارزنده‌ای هستند که در فراز و نشیب طول دوران خدمت به آنها دست یافته و امروز همچون گنجی در صفحه خاطرات آنها بایگانی شده است.

وی اظهار کرد این اداره کل در نظر دارد به منظور تکریم و ارج نهادن به تجربه‌های گرانقدر بازنشستگان عزیز با تشکیل بانک خاطرات کاری بازنشستگان، امکان بهره مندی از تصمیمات صائب و هوشیارانه پیشکسوتان را که در زمان اشتغال احصاء نموده اند را فراهم آورد.

مدیرکل تامین اجتماعی قم خاطرنشان ساخت: جمع آوری، شناسائی و بکارگیری خاطرات کاری بازنشستگان تامین اجتماعی می تواند به عنوان کوله باری از تجارب، تاثیر بسزائی در تصمیمات و برنامه ریزی‌های کلان سازمان ایفا نماید.

وی افزود: از کلیه بازنشستگان تامین اجتماعی قم درخواست می‌شود خاطرات کاری خود را تا پایان روز پنج شنبه مورخ 19 تیرماه 93 به نشانی قم، خیابان ساحلی، روبروی پل شهید رجائی، ساختمان اداره کل تامین اجتماعی استان قم، روابط عمومی ارسال نمایند.

