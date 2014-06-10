ارابه مرگ جان 3 جوان قمی را گرفت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متاسفانه طی سه روز گذشته سه جوان موتورسیکلت سوار در قم فوت کردند.
وی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خاور با موتورسیکلت در میدان ولیعصر متاسفانه راکب موتورسیکلت که آقایی حدودا ۲۵ ساله بود به علت شدت آسیب ها و جراحات وارده در دم فوت کرد.
معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد: در حادثه ای دیگر بر اثر برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر در جاده قدیم اصفهان ۲ جوان حدودا ۲۲ ساله که راکب موتورسیکلت بودند به علت شدت جراحات و آسیبهای وارده در دم جان سپردند.
وی در خصوص حوادث روزهای گذشته افزود: در این مدت ۱۶۳ مورد ماموریت نیز مربوط به حوادث ترافیکی بوده که در مجموع ۲۱۳ نفر در این حوادث آسیب دیدند و متأسفانه در این حوادث ۲ نفر نیز جان خود را در محل حادثه از دست دادند که ماموریتهای مربوط به موتورسواران ۹۸ مورد بوده که ۱۱۴ نفر از مجموع مجروحان حوادث ترافیکی را تشکیل دادند.
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