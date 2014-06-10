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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۵۱

فراهانی به مهر خبر داد:

ارابه مرگ جان 3 جوان قمی را گرفت

ارابه مرگ جان 3 جوان قمی را گرفت

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم از مرگ سه جوان در قم بر اثر تصادف موتورسیکلت خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متاسفانه طی سه روز گذشته سه جوان موتورسیکلت سوار در قم فوت کردند.

وی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خاور با موتورسیکلت در میدان ولیعصر متاسفانه راکب موتورسیکلت که آقایی حدودا ۲۵ ساله بود به علت شدت آسیب ها و جراحات وارده در دم فوت کرد.

معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد:‌ در حادثه ای دیگر بر اثر برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر در جاده قدیم اصفهان ۲ جوان حدودا ۲۲ ساله که راکب موتورسیکلت بودند به علت شدت جراحات و آسیبهای وارده در دم جان سپردند.

وی در خصوص حوادث روزهای گذشته افزود: در این مدت ۱۶۳ مورد ماموریت نیز مربوط به حوادث ترافیکی بوده که در مجموع ۲۱۳ نفر در این حوادث آسیب دیدند و متأسفانه در این حوادث ۲ نفر نیز جان خود را در محل حادثه از دست دادند که ماموریت‌های مربوط به موتورسواران ۹۸ مورد بوده که ۱۱۴ نفر از مجموع مجروحان حوادث ترافیکی را تشکیل دادند.
 

کد مطلب 2308698

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