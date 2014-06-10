به گزارش خبرنگار مهر، محمد طباطبايي ظهر سه‌شنبه در نشست خبري كه به مناسبت هفته جهاد كشاورزي برگزار شد اظهار كرد: در هفته جاري از 235 پرو‍ژه كشاورزي شامل طرح هاي اجرايي سيستم هاي نوين آبياري، استخرهاي دو منظوره پروژه هايي در بخش دام و طيور، امور زيربنايي و ديگر بخش هاي كشاوري افتتاح و از اين طرح ها بهره برداري خواهد شد.

وي همچنين به ايجاد هزار و 500 شغل جديد اشاره و بيان كرد: افتتاح اين 230 طرح كشاورزي ضمن ايجاد اشتغال مستقيم حدود شش هزار اشتغال غير مستقيم را نيز در پي خواهد داشت.

طباطبايي در ادامه به ميزان سرمايه گذاري در اين طرح ها اشاره و بيان كرد: حدود 600 ميليارد ريال سرمايه گذاري در اين طرح ها انجام شده كه بيشتر سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي بوده و از اعتبارات دولتي و استاني نيز در اين طرح ها استفاده شده است.

مدير كل جهاد كشاورزي خراسان رضوي همچنين به اشتغال 23 درصد جامعه در بخش كشاورزي اشاره و اظهار كرد: هر چند كه با مكانيزه شدن كشاورزي اشتغال در اين زمينه كاهش مي يابد اما با توسعه ديگر بخش هاي مغفول مانده مي توان اشتغال بيشتري ايجاد كرد.

وي همچنين به الويت هاي جهاد كشاورزي در سال جاري اشاره و بيان كرد: توسعه كشاورزي دانش بنيان،تكميل زنجيره توليد و گسترش واحدهاي صنايع تبديلي كشاورزي و توجه بيشتر به بحث بهره وري جزء مباحث مهمي است كه جهاد كشاورزي استان در سال جاري پيگيري خواهد كرد.