روابط ديني و تاريخي فراواني بين ايران و عمان وجود دارد/ روابط اقتصادي دو كشور ضعيف است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق خلفان البوسعیدی ظهر امروز سه شنبه در نشست بررسي راهكارهاي گسترش همكاري هاي اقتصادي كشور عمان و لرستان با بيان اينكه در حال حاضر روابط اقتصادي بين دو كشور بسيار ضعيف و كم رنگ است عنوان كرد: سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي ايران و عمان بايد تلاش كنند كه اين رابطه تقويت و در آينده نزديک گسترش بيشتري يابد.

وي افزود: عمان علاقه فراواني به ارتقاي روابط اقتصادي با ايران دارد و به همين منظور دفتر نمايندگي خود را در بندرعباس تاسيس كرده است.

وي در ادامه با اشاره به ظرفيت ها و توانمندي هاي فراوان موجود در دو كشور ايران و عمان بيان داشت: بايد فرصتي فراهم شود تا فعالان اقتصادي از فرصت هاي سرمايه گذاري موجود در هر دو كشور از نزديک آشنا شوند تا سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي زمينه هاي فعاليت خود را در كشورهاي عمان و ايران انتخاب كنند.

صنعت شيلات يكي از مهمترين صنايع عمان

البوسعيدي در اين ديدار و ضمن معرفي فرصت ها و ظرفيت هاي موجود در كشور عمان گفت: كشور عمان با وسعتي حدود 309 هزار و 500 كيلومتر مساحت و جمعيتي بالغ بر چهار ميليون نفر، سه هزار و 185 كيلومتر خطوط ساحلي دارد كه فرصت بسيار مناسبي براي برقراري روابط اقتصادي با كشورهاي دنياست.

وي ادامه داد: در عمان فرصت هاي مناسبي براي سرمايه گذاري در بخش هاي نفت،‌ گاز، پتروشيمي، ‌مس،‌ شيلات، كشاورزي و توريسم وجود دارد و به علت موقعيت دسترسي مناسب اين كشور به بازارهاي بين المللي و درياي آزاد سالانه حجم قابل ملاحظه اي از معاملات بين فعالان اقتصادي و تجاري اين كشور با ساير كشورهاي انجام مي شود.

البوسعیدی صنعت شيلات را به دليل وجود خطوط ساحلي فراوان در عمان يكي از مهمترين صنايع اين كشور عنوان كرد و گفت: وجود خطوط ساحلي فراوان و ارتباط عمان با درياي آزاد شرايط را براي برقراري روابط اقتصادي بين ايران و عمان تسهیل كرده است.

مدير كل دفتر همكاري هاي اقتصادي ايران و عمان همچنين با اشاره به اينكه عمان در سال 2000 به سازمان تجارت جهاني پيوسته است عنوان كرد: در حال حاضر كشور عمان يكي از اعضاي مناطق تجاري آزاد عرب است كه 140 كشور دنيا در اين تشكل حضور دارند و اين يكي از زمينه هاي مثبت براي ارتقاي روابط اقتصادي دولت عمان است.

فرصت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز عمان

البوسعیدی تصريح كرد: ايجاد چارچوب هاي اقتصادي پايدار و استفاده از توان بخش خصوصي براي بهبود شرايط اقتصادي ديگر چشم اندازهاي اقتصادي دولت عمان محسوب می شوند كه از اين طريق در پي ايجاد شرايط رقابتي سالم براي شركت هاي سرمايه گذار فعال در عمان هستيم.

وي همچنين با اشاره به وجود منابع سرشار نفت و گاز در كشور عمان گفت: وجود منابع نفت و گاز در عمان يك نعمت بزرگ و فرصتي براي سرمايه گذاری در اين كشور است اما ما مي خواهيم با تكيه بر بخش خصوصي و نه صنعت نفت و گاز ساير بخش هاي اقتصادي كشورمان را فعال كنيم.

اسحاق البوسعيدي شرايط عمان را به لحاظ موقعيت استراتژيك در منطقه شرايط مناسبي براي سرمايه گذاري دانست و عنوان كرد: در كشور عمان قوانين جامعي براي ثبات اقتصادي سرمايه گذاران وجود دارد كه البته اين قوانين براي كشورهاي خارجي به طور كامل حمايت شده هستند.

البوسعيدي در ادامه وجود زير ساخت هاي فراوان و درصد بالاي جمعيت جوان در اين كشور را يكي ديگر از مزيت هاي سرمايه گذاري در عمان دانست و گفت: اين زمينه ها باعث شده كه كشورهاي اروپايي و در چند سال اخير كشور آمريكا تفاهم نامه هاي فراواني را پيرامون مباحث تجارت آزاد با عمان منعقد كنند.

نحوه ثبت شركت هاي سرمايه گذاري در عمان

وي افزود: قانون كشور عمان اختيار فعاليت را در زمينه هاي مختلف به كشورهاي خارجي داده و دولت نيز در حد توان شركت هاي سرمايه گذاري را با اعطاي تسهيلات مناسب همراهي مي كند.

البوسعیدی ادامه داد: اين در حالي است كه به دليل عدم پرداخت ماليات در كشور عمان سوادآوري شركت هاي اقتصادي فعال مي تواند چندين برابر كشورهايي باشد كه از شركت هاي داخلي و خارجي ماليات دريافت مي كند.

وي در خصوص نحوه ثبت شركت هاي سرمايه گذاري در عمان نيز گفت: شركت هاي علاقمند به سرمايه گذاري و تاسيس نمايندگي در عمان بايد حداقل 30 درصد سهام شركت خود را در اختيار شركت هاي عماني قرار دهد كه اين ميزان تا 50 درصد نيز قابل ارتقاست.

مدير كل دفتر همكاري هاي اقتصادي ايران و عمان با اشاره به اينكه عمان از لحاظ شاخص اقتصادي بين 152 كشور دنيا رتبه 26 در اختيار دارد گفت: اين در حالي است كه عمان از ديد سازمان تجارت جهاني و در بحث فضاي كسب و كار رتبه 48 در بين 189 كشور دنيا را در اختيار دارد و تمام تلاش خود را به كار مي گيريم كه اين شاخص ها را در سطح بين المللي ارتقا دهيم.

وي اضافه كرد: براساس آخرين آمار طي هفت سال از سال 2005 تا سال 2012 رشد اقتصادي كشورعمان برابر چهار درصد بوده است.

شركت هاي ايراني در توسعه روابط اقتصادي بين ايران و عمان سهيم باشند

اسحاق البوسعيدي از افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در طي هفت سال اخير در عمان خبر داد و گفت: كشورهاي انگلستان با 39 درصد، آمريكا با 9 درصد،‌ امارات با 17 درصد و ساير كشورها با 17 درصد بيشترين ميزان سرمايه گذاري را در عمان انجام داده اند.

وي در ادامه از دو بندر سهار و دوقم به عنوان دو منطقه ويژه اقتصادي در عمان ياد كرد و گفت: بندر دو قم با 300 ميليون دلار هزينه ساخت و تكميل سالانه سه هزار كشتي را به نقاط مختلف دنيا بارگيري و اعزام مي كند.

مدير كل دفتر همكاري هاي اقتصادي ايران و عمان همچنين وجود دو هزار و 224 كيلومتر راه آهن سراسري در اين كشور و دوفرودگاه بين المللي و پيشرفته را در مسقط و همچنين چندين فرودگاه داخلي كوچك در ساير استان هاي عمان را امكانات زير ساختي مناسبي براي توسعه صنايع و اقتصادي در عمان بر شمرد.

وی تصريح كرد: اين ويژگي ها و زيرساخت هاي مناسب در كنار شركت هاي سرمايه گذاري بزرگ دنيا فرصت مناسبي است كه شركت هاي ايراني نيز به اين عرصه وارد و در توسعه روابط اقتصادي بين ايران و عمان سهيم باشند.