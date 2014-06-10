به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در مراسم اختتامیه دروس مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) تربیت محقق و مذاهب اسلامی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، با بیان اینکه یکی از اساسیترین نقاط اختلاف بین مذاهب عدم فهم صحیح از قرآن کریم است، گفت: وجود فرقههای مختلف به خاطر این است که فهم دقیق و صحیح نسبت به قرآن و تأویل آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: تنها گروهی که فهم صحیح نسبت به قرآن دارد شیعه و مکتب اهل بیت(ع) است؛ اگر لغزشهای بزرگان مذاهب در قرآن غور شود این مسأله به خوبی نمایان میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به روایات، اظهار کرد: رحمت خدا شامل حال کسانی میشود که موالات با پیامبر(ص) و آل پیامبر و معادات نسبت به دشمنان ایشان داشته باشند.
آیت الله فاضل ادامه داد: با این موالات رضوان خدا اکتساب میشود که رضوان خدا افضل از بهشت است.
وی قدم برداشتن در راه مکتب اهل بیت(ع) را بسیار ارزشمند دانست و گفت: شرافتی از این بالاتر نیست که عدهای در راه مکتب اهل بیت(ع) قدم بردارند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: یکی از ضرورتهای امروز حوزه پرداختن به مباحث اعتقادی به صورت مستدل و منطقی است.
وی در پاسخ به سخنان برخی از اهل سنت که میگویند در قرآن دلیلی بر امامت وجود ندارد، گفت: آیاتی از قرآن وجود دارد که مسأله امامت را بدون نیاز به هیچ روایتی بیان میکند.
آیت الله فاضل لنکرانی با تأکید بر اینکه تکفیریها یکی از خطرات مهم جهان اسلام هستند، افزود: هدف تکفیریها هدم اسلام است؛ تکفیریها معلول و مولود طالبان پاکستان و طالبان هم مولود اسرائیل غاصب و سازمانهای امنیتی هستند.
وی با بیان اینکه اسلام گرفتار دو خطر تکفیری و شیعه افراطی است، اظهار کرد: این دو گروه به ظاهر مقابل هم قرار دارند اما در نتیجه یک هدف مشترک را دنبال میکنند؛ شیعه افراطی به اندازه تکفیری ها به اسلام ضربه میزنند.
ضرورت شناخت وهابیت و مقابله با آنها
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر ضرورت شناخت وهابیت و مقابله با آنها تأکید کرد و ابراز داشت: امروز علمای ما باید به این مسأله توجه کنند و در راه شناخت تکفیریها و مقابله با آنها گام بردارند.
آیتالله فاضل لنکرانی با بیان اینکه نباید به مقدسات اهل سنت توهین کرد، گفت: حوزه علمیه و مراجع تقلید با جسارت به زنان پیامبر(ص) موافق نیستند اما عدهای دارند این کار را به نام شیعه انجام می دهند.
وی ادامه داد: امروز رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید سبّ و لعن به مقدسات سایر مذاهب را جایز نمیدانند اما متأسفانه عدهای با حمایت اروپا و آمریکا راهپیمایی برائت تشکیل میدهند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تأکید کرد: حرکتهای افراطی که در گوشه و کنار مشاهده میشود سبب ریخته شدن خون شیعیان بیگناه میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان به گرامیداشت 15 خرداد، گفت: به برکت 15 خرداد و امام خمینی(ره) است که حوزههای علمیه باقی مانده است.
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