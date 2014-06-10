به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعد از ظهر سه‌شنبه در دانشگاه فردوسی مشهد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در دوران گذشته اقداماتی برای تغییر سیاست های شکار صورت گرفت و در حال حاضر نیز به دنبال بازنگری جدی در این سیاست‌ها هستیم.

وی ادامه داد: ممنوعیت شکار فقط مسئولیت سازمان محیط زیست نیست و در این مسیر مشکل ترین کار تعامل روستائیان و کشاورزان و جلوگیری از شکار غیر مجاز نظارت، پایش، کنترل و جلوگیری از شکار غیرقانونی است.

ابتکار با بیان اینکه گونه‌ها و تنوع زیستی در حال انقراض هستند عنوان کرد: اینها ذخایر ژنتیکی کشور محسوب می شوند و باید مورد توجه قرار بگیرند.

به گفته وی شکار طبق قانون اخلاق و شرع ممنوع است و سیاست‌های شکار باید به کلی مورد بازنگری قرار بگیرد.

ابتکار با اشاره به حمایت از سگ‌ها و گربه‌های خیابانی اظهارکرد: در مورد حمایت از سگ‌ها و گربه‌های خیابانی بحث فرهنگی و آموزشی مطرح است و در این راستا مردم باید چگونگی برخورد با محیط زیست و طبیعت را بیاموزند.

وی افزود: در مجموع ساز و کار اجرایی این موضوع در اختیار شهرداری است و این نهاد باید در این زمینه ورود پیدا کند زیرا امکانات بیشتر و بهتری در اختیار دارد.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جاده گلستان اظهارکرد: این جاده در اواخر دولت اصلاحات مصوب شد و طرحی ارائه کردیم تا جاده از پارک ملی گلستان خارج شود و این طرح به وزرات راه ارجاع داده شد و این وزارت خانه با خارج شدن مسیر ترانزیت از پارک و توریستی شدن مسیر داخل پارک اعلام موافقت کرد اما با تغییر دولت این کار اتفاق نیفتاد و دو ماه پیش دوباره این طرح مطرح شد و احتمال می دهیم با تمهیداتی دوباره مصوبه قبلی دولت در این خصوص فعال شود.