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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

ابتکار:

سیاست‌های شکار نیازمند بازنگری است/ طرح پارک ملی گلستان در دستور کار دولت

سیاست‌های شکار نیازمند بازنگری است/ طرح پارک ملی گلستان در دستور کار دولت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: سیاست‌های شکار باید به کلی مورد بازنگری قرار بگیرد و در این راستا عده‌ای از کارشناسان معتقدند که حداقل پنج سال باید شکار ممنوع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعد از ظهر سه‌شنبه در دانشگاه فردوسی مشهد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در دوران گذشته اقداماتی برای تغییر سیاست های شکار صورت گرفت و در حال حاضر نیز به دنبال بازنگری جدی در این سیاست‌ها هستیم.

وی ادامه داد: ممنوعیت شکار فقط مسئولیت سازمان محیط زیست نیست و در این مسیر مشکل ترین کار تعامل روستائیان و کشاورزان و جلوگیری از شکار غیر مجاز نظارت، پایش، کنترل و جلوگیری از شکار غیرقانونی است.

ابتکار با بیان اینکه گونه‌ها و تنوع زیستی در حال انقراض هستند عنوان کرد: اینها ذخایر ژنتیکی کشور محسوب می شوند و باید مورد توجه قرار بگیرند.

به گفته وی شکار طبق قانون اخلاق و شرع ممنوع است و سیاست‌های شکار باید به کلی مورد بازنگری قرار بگیرد.

ابتکار با اشاره به حمایت از سگ‌ها و گربه‌های خیابانی اظهارکرد: در مورد حمایت از سگ‌ها و گربه‌های خیابانی بحث فرهنگی و آموزشی مطرح است و در این راستا مردم باید  چگونگی برخورد با محیط زیست و طبیعت را بیاموزند.

وی افزود: در مجموع ساز و کار اجرایی این موضوع در اختیار شهرداری است و این نهاد باید در این زمینه ورود پیدا کند زیرا امکانات بیشتر و بهتری در اختیار دارد.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جاده گلستان اظهارکرد: این جاده در اواخر دولت اصلاحات مصوب شد و طرحی ارائه کردیم تا جاده از پارک ملی گلستان خارج شود و این طرح به وزرات راه ارجاع داده شد و این وزارت خانه با خارج شدن مسیر ترانزیت از پارک و توریستی شدن مسیر داخل پارک اعلام موافقت کرد اما با تغییر دولت این کار اتفاق نیفتاد و دو ماه پیش دوباره این طرح مطرح شد و احتمال می دهیم با تمهیداتی دوباره مصوبه قبلی دولت در این خصوص فعال شود.

کد مطلب 2308751

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