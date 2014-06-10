تجهیز کتابخانه ولی عصر (عج) به نرم افزار صفحه خوان ماهور/عضویت رایگان در کتابخانه های اصفهان

غلامرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول سال های گذشته سعی کرده ایم کتابخانه ولی عصر (عج) را به امکانات مناسبی مجهز کنیم به گونه ای که اکنون در این کتابخانه 5 هزار کتاب صوتی قابل استفاده برای عموم مردم و نابینایان وجود دارد.



وی با بیان اینکه همچنین خط ویژه پیاده روی مخصوص نابینایان برای دسترسی راحت تر به این کتابخانه تعبیه شده، افزود: به تازگی نیز این کتابخانه را به نرم افزار صفحه خوان ماهور ویژه نابینایان مجهز کرده ایم که تمام محیط رایانه و همچنین فضای وب را برای کاربر نابینا به صورت گویا می خواند ضمن اینکه کاربر مذکور هم از طریق این نرم افزار قادر به فعالیت و کار با رایانه خواهد بود.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اشاره به دیگر ویژگی های این نرم افزار بیان داشت: نرم افزار صفحه خوان ماهور بر اساس صدای طبیعی انسان طراحی شده و دارای امکاناتی مانند مترجم و تقویم نیز هست ضمن اینکه پشتیبانی از زبان فارسی مهمترین ویژگی این نرم افزار است.



وی همچنین از عضویت رایگان جوانان اصفهانی در کتابخانه های عمومی استان خبر داد و تصریح کرد: به منظور ارتقای فرهنگ کتابخوانی در مناسبت های مختلف، اداره کل کتابخانه های اصفهان امکان ثبت نام رایگان علاقه مندان را فراهم کرده است و بر همین مبنا در طول هفته جوان، عضویت تمام افراد 18 تا 30 سال کتابخانه های عمومی استان به شکل رایگان انجام می شود.



عضویت 181 هزار نفر در کتابخانه های استان



یاوری با بیان اینکه در حال حاضر 272 باب کتابخانه فعالیت می کنند که بیش از 181 هزار نفر عضو این کتابخانه ها هستند، تصریح کرد: در زمان کنونی و با پیشرفت علم و تکنولوژی مردم بیشتر به مطالعه در فضاهای مجازی و اینترنت گرایش یافته اند و در همین راستا مجموعه بوستان یار مهربان مستمل بر هفتصد عنوان کتاب الکترونیکی در اداره کل کتابخانه های عمومی آماده سازی شده است.



وی بیان داشت: البته فرهنگ سازی برای ناشران در این زمینه الزامی است زیرا ساخت کتاب الکترونیکی نیازمند اجازه از ناشر و نویسنده کتاب است اما برخی ناشران و نویسندگان تنها تمایل به کتاب های چاپی دارند و به دلایل مالی با ایجاد کتاب های دیجیتال موافق نیستند.



عضویت رایگان در کتابخانه های استان با اشاره به اینکه 90 درصد از مصوبات حوزه کتاب و کتابخوانی در استان اجرایی شده است، تصریح کرد: تأسیس انجمن خیرین کتابخانه ساز در تمام شهرستان های استان ضروری است تا بتوانیم از این ظرفیت در راستای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده کنیم.