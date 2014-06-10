اعتبارات فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد متناسب با نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اعتبارات فرهنگی سال جاری استان تنها 660 میلیون تومان است که این میزان جوابگوی انتظارات و نیازها نیست.

وی بیان کرد: این در حالی است که تنها برای اعزام زائران به حرم مطهر امام 400میلیون تومان هزینه شده است.

محمدی افزود: حتی برخی از هزینه های اعزام زائران به حرم مطهر امام راحل در سال گذشته، امسال پرداخت شد.

وی با اشاره به شعار اقتصاد و فرهنگ بر توجه هر چه بیشتر به حوزه فرهنگ تاکید کرد و اظهار داشت: غفلت از عرصه فرهنگ خسارتهای زیادی به جامعه وارد می کند.

معاون استاندار همچنین به نقش رسانه ها در جامعه اشاره کرد و گفت: رسانه ها نقش مهمی می توانند در توسعه استان ایفا کنند.

محمدی تصریح کرد: رسانه ها با بیان نقاط ضعف مدیران و دولت می توانند مسئولین را در بر طرف کردن این نقاط کمک کنند.

وی عنوان کرد: انتقاد سازنده یکی از مهمترین عملکردهای رسانه و عملی متعهدانه و دلسوزانه است که موجب پویایی جامعه می شود.

معاون استاندار تصریح کرد: نقد یک ضرورت و مهمترین ابزار خدمتگزاری رسانه ها به مردم است.

محمدی، پرداختن به نقاط قوت مدیریت برای تنویر افکار عمومی، بیان مطالبات و خواست های مردم و نیازمندی های جامعه و شناسایی اولویت های جامعه در راستای برنامه ریزی و خدمت رسانی به مردم را از دیگر عملکردهای رسانه ها در جامعه دانست.

محمدی با بیان اینکه رسانه ها در استان نوجوان هستند و به دلیل عدم وجود صنایع و بنگاه های اقتصادی جامعه نیاز به مساعدت دولت دارند، اظهار داشت: باور داریم اگر یک ریال در راستای کمک به اصحاب رسانه صرف کنیم به دولت کمک کرده ایم.

وی همچنین بر رفع مشکلات صنفی رسانه های استان از سوی مسئولین تاکید کرد.